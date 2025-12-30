Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ek ifadesi alınmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İTİRAFÇI OLDU

'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenilen Ersoy, savcı karşısında yeniden ifade verdi. Ersoy, yaklaşık üç buçuk saat süren ifade işlemlerinin ardından ise tekrar cezaevine gönderildi.

TAHLİYE EDİLEBİLİR

Öte yandan Ersoy'un, verdiği ek ifadenin savcılık makamı tarafından yeterli bulunması halinde tahliye edilmesi gündeme alınacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 9 Aralık'ta aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, 10 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 11 Aralık'ta 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklandı. Sevk yazısında, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağladıkları, eve gelen bazı kişilere uyuşturucu temin ettikleri ve Ersoy'un bu süreçte 'sektörel ve maddi menfaat' elde ettiği iddialarına yer verildi.

İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Ersoy, mahkemedeki savunmasında hakkındaki suçlamaların utanç verici olduğunu söylemişti. Son iki aydır yakınlarıyla "Başıma bir şey gelir mi?" diye konuştuğunu anlatan Mehmet Akif Ersoy, "Ailem adına, bana güvenenler adına üzüldüm. İfadelerdeki sorular çirkin ifadelerdi. Gizli tanık yönünden sorulan sorulara, hepsine açık yüreklilikle cevap verdim." demişti. "Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur." diyen Ersoy, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara tepki göstermişti.

"BÜTÜN AHLAKSIZLIĞI ÜSTÜME BOCA ETMİŞLER GİBİ HİSSETTİM"

Ersoy, "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim." demişti. "Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler." diyen Mehmet Akif Ersoy, şöyle devam etmişti: "Bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar. Daha sonra R.Ö. üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler. Ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı. Benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli. Geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız."

"ÇOK NET ŞEKİLDE SİYASİ OPERASYON"

"Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Elde hiçbir delil yokken arkadaşlarım dahil edildi. E.G. ile 4-5 senedir, U.T. ile 8 aydır tanışıyorum. İfade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. M.M. arkadaşımdır, biz örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş? Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi. İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı. Türkiye'de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz. Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim."

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985'te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.