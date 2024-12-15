"Medeniyet Okumaları" projesinin açılışı Sultanbeyli'de yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından İstanbul Valiliği destekleriyle hazırlanan "Medeniyet Okumaları" projesinin açılışı, Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, birçok okuldan öğretmen, öğrenci, idareci ve veliler de yer aldı.

Projenin açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bazen yaptıkları işlerin ne kadar önemli ve büyük olduğunu uzun yıllar sonra anlayabildiklerini belirterek, "Okuduğumuz bir paragrafın hayatımızı, toplumumuzu, ülkemizi, dünyayı değiştirme ihtimali var. Dolayısıyla her biriniz (gençler) bir bayraksınız. Biz sizi bir bayrak olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz ve o gözle bakıyoruz. Sizin düşmemeniz, hep dalgalanmanız için devlet, millet olarak olabildiğince katkı sunmaya gayret ediyoruz." dedi.

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ve herkese selamlarını söylediğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bizi ayakta tutan dinimiz ve dilimiz. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Valilik olarak 5 ana projemiz var. Bu projelerin hedefi çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin kitap okuması. Buna katkı sağlayacak her çalışma, bizim projemizdir. Bu projeyi de biz bu gözle değerlendiriyoruz. Projeyle birlikte evde kitabın okunduğu, okulda nitelikli kitapların seçildiği, öğretmenlerimizin bunu himaye ettiği ve daha çok kitabın okunduğu bir toplum olacağız."

"Projeye katılanlara A Milli Takım formaları hediye edeceğiz"

Gül, toplantılarda bağımlılıklarla mücadele için polis, bekçi sayısının artmasına ilişkin taleplere değinerek, "Mücadele sokağı kontrol altına alarak değil, evi kontrol altına alarak çözebileceğimiz bir mesele. Kitap okunan, spor yapılan, sosyal kültürel faaliyetlerin içerisinde olunan, çocuğun çocukluğunu, kadının kadınlığını yaşadığı, ailenin güçlü olduğu bir toplumda diğer sorunlar ortadan kalkacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Projede yer alan öğretmen ve idarecileri başarı belgesiyle ödüllendireceklerini söyleyen Gül, "Öğrencilerimize de forma hediye edeceğiz. 500 bin forma siparişi verdik. 'Spor Şehri İstanbul' projemiz var. Dolayısıyla bu projeyi onun en başına koyacağız ve bu projeye katılanlara A Milli Takım formaları hediye edeceğiz." diye konuştu.

"Dil ve edebiyat, büyük medeniyet binamızın cümle kapısı"

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de Sultanbeyli'nin 83 bin öğrenci ve 4 bin 500 öğretmen oranıyla en geniş nüfusa sahip ilçelerden biri olduğuna işaret ederek, "Bu oran, gençlerin kendilerine, ailelerine, ilçemize, ilimize ve memleketimize en iyi şekilde yetişerek faydalı olmaları açısından bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar çok önemli. Bu proje de buna katkı sağlayacaktır. İlçemizde gençlerimizin yetiştirilmesi için birçok proje uygulanıyor. 'Medeniyet Okumaları'na da aynı şekilde destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projenin açılışına ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dil ve edebiyat, büyük medeniyet binamızın adeta cümle kapısı. Her işin başı Türkçe bilinci, sevgisi. Türkçeyi sevdiren, 'iyi ki benim ana dilim' dedirten bir çabanın ucundan tutmak onur verici. Kadim medeniyetimizin en doğru ve güzel şekilde öğrenilmesini amaçlayan 'Medeniyet Okumaları Projesi'ne destek vermeyi temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyor, bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum."

"Medeniyetimizin temeli sohbettir"

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Türkiye'yi değiştirecek olan şeyin okuma yapmak olduğunun altını çizerek, "Bizim medeniyetimizin temeli sohbettir. Toplumdaki bunalımın sebebi sohbet edememektir. Toplumdaki sıkıntının birtakım hoşumuza gitmeyen hadiselerin sebebi apartmanlardır. Çünkü insan, toprakta, insanda ve sohbette huzur buluyor." dedi.

Erdem, projede seçilen bazı kitapların "dilinin ağır" olduğundan bahsederek, "Kitaplar biraz ağır olmalı. Bir kitap sözlüğe bakma ihtiyacı hissettiriyorsa, değerlidir." ifadesini kullandı.

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın ise ancak kitapla ve okumakla kalplere dokunulabileceğini vurgulayarak, "Bütün bunların farkında olarak ilçemizde, ilk, orta ve lise seviyesindeki okullarımızda yoğun bir okuma faaliyeti gerçekleştirmekteyiz. İlçemizde belirlenen 6 temayla ilgili kitaplar, öğrencilerimizle buluşturularak okunmaya başlanmıştır. Bu projeyle beraber öğrencilerimizin 3 bin 540 kitaba ulaşması hedefleniyor." diye konuştu.

Öğrencilere öğretmenler rehberliğinde kitap okuma ve müzakere alışkanlığı kazandırılması hedeflenen "Medeniyet Okumaları" projesinde ayrıca kültür ve medeniyet değerlerini tanıtmak, ana dili etkin kullandırabilmek, okuduğunu anlama ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirme kabiliyeti kazandırmak, gençlerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.