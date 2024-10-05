TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

İsrail'in Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren saldırıları sürerken bölgesel savaş tehdidi de tırmandıkça tırmanıyor. TBMM, Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi için toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel de TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" demişti. Bu çağrının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidine ilişkin bilgilendirileceğini duyurdu.

"DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK"

Kurtulmuş, "Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Bu Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Savunma Bakanları, İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

"BM'NİN YIKILDIĞININ İLANIDIR"

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor."