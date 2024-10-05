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TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" sözleri sonrası bölgesel savaşa ilişkin endişeler artmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacağını açıkladı.

İsrail'in Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren saldırıları sürerken bölgesel savaş tehdidi de tırmandıkça tırmanıyor. TBMM, Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi için toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel de TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" demişti. Bu çağrının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidine ilişkin bilgilendirileceğini duyurdu.

"DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK"

Kurtulmuş, "Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Bu Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Savunma Bakanları, İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek" dedi.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

"BM'NİN YIKILDIĞININ İLANIDIR"

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor."

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (62)

JokerAllame:

İsrail'i zorla kendimize düşman ediyoruz

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ayhan arman:

gündem değiştirme çabaları altı astarı yok

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Bilal Bulmuş:

mecliste zaten israil uşakları var... hangi meclis hangi tehtid... önce meclisin içindekileri israilcileri temizlemeli

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VATAN BOZKURTLAR:

CHP ve demi kesinlikle bilgilendirmeyin hemen anında israil ve yunanistan bilgi sahibi olur düşmana gerek yok ki chp yeter.

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Yasef Behar:

Yaa meclis boş şeylerle ugrasiyor israel Türkiye ile ticaret harici ne alıp vereceği var bırakın boş boş şeylerle milleti korkutmaya olmiyan dusman yaratmaya ekonomi ile uğraştım yil sonu geliyor maaşlarla uğraşin

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Cafer Kılıçaslan:

enflasyon tehtidi içinde bir toplansanız

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Adil Basyigit:

Cesaret madalyası Cesaretlendirmeye yetmemiş demekki boşuna boynunda taşıma at gitsin geleceği varsa göreceğide var

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Ahmet Çakır:

Kapalı oturum yapmazdan önce meclisin içindeki dem ve ajanları temizleyin siz.

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bagıran adam:

Borsa çökecek vaziyet alın

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Demir Acer:

sakin ha sakin dem dir tiptir ha birde hizbullahci var onlari vatan meselesi konularinda oturum disinda birakin kimin kime calistigi zaten ortada

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