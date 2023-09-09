BURSA-MEB MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ KARAGÖZ ÇOCUKLARIN COŞKUSU BİZİ GENÇLEŞTİRİYOR

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, MEB Robot Yarışması'na ilişkin DHA'ya yaptığı açıklamada, Yarışmaya katılan çocuklarda heyecan vardı. Çocuklar çok coşkulu. Onların enerjileri bize de yansıyor. Bizi gençleştiriyor dedi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Bursa'da bu yıl 15'incisi düzenlenen MEB Robot Yarışması'nda stantları gezip, yarışmacı çocuklarla sohbet ederek izlenimlerini DHA'ya anlattı. 18 farklı ülkeden 2 bin 716 öğrencinin katıldığı yarışmanın, öğrencilerin pratik bilgilerini teoriye dökme açısından önemli olduğunu söyleyen Karagöz, 14 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 4 bin 733 projenin yarıştığını belirtti. Karagöz, şunları söylediBurada bol heyecan vardı. Çocuklar çok coşkulu. Onların enerjileri bize de yansıyor, bizi gençleştiriyor. Aslında onların çalışması bizlere görev ve ödev veriyor. Biz yeter ki onların söylediklerini anlayabilelim. Normalde bizim robot yarışmamız mart ayında olacaktı. Şubat ayında yaşanan elim depremden sonra biz bunu erteledik. Eylül ayında yapma kararı aldık. Yarışmamız büyük bir katılımla başladı. 18 ülkeden katılımcımız var. 12 binin üzerinde katılımcı 4 binin üzerinde robotla başvuru yaptı. Çocuklarımız 14 kategoride yarışmaya katıldılar. Bu yıl 2 yeni kategori ekledik.

'YARIŞMA, HER GEÇEN YIL KENDİNİ AŞTI'

Açıklamasında, robot yarışmalarının bakanlık tarafından 2007 yılından itibaren yapılmaya başlandığını dile getiren Karagöz, Henüz robotun ne olduğunu bilmezken, bilim kurgu filmlerinde fantastik bir takım görsel olarak anlarken, robotun yapılabileceğine inanmazken Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2007 yılında robot yarışması başlattık. O zamanlar için çok daha mütevaziydi. Çizgi izleyen robot gibi robotlarla yarışma yapıyorduk fakat her geçen yıl bu yarışmamız kendini aştı. Her geçen yıl kendi rekorunu kırdı. Kendi ekosistemini oluşturdu. Burada yarışmacı olarak başlayan öğrencilerimiz, şimdi burada hakemlik yapıyorlar. Yarışmacılık yaptılar, okullarını bitirdiler ve bu heyecandan hiç kopmadılar. Şimdi de genç arkadaşlarımızın heyecanını paylaşarak hakemlik yapmaya devam ettiler. Okullarını bunun üzerine okudular. Gençlerimize bir vizyon verdi. İnanmanın, emeğin, gayretin karşılığı vardır. Biz büyükler olarak bunu anladık ifadelerini kullandı.

'KALİTELİ, HASSAS VE GÜVENİLİR BİR YARIŞMA'

Uluslararası MEB Robot Yarışması'na yeni kategoriler eklenerek devam edeceğini belirten Ali Karagöz, Hiçbir çalışma yerinde kalmamalı. Daha iyiye, güzele gitmeli. Biz de bunu hedefliyoruz. 18 ülkeden katılımcımız buraya geldi. Belki ilerleyen yıllarda bu ülkelerde ortak çalışmalar yapabiliriz. Bunların hepsini çalışacağız. Hangi kategorileri ekleyebiliriz, bunları düşüneceğiz. Bu yarışma kaliteli, hassas, güvenilir bir yarışma. O yüzden bu kadar yol geldiler ve zamanlarını ayırdılar. Bizim yarışmamızda beraber olmak istediler. Bu da bizim yarışmadaki ortaya koyduğumuz hassasiyeti, özgüveni, güzelliği ortaya koydu diye konuştu.

'TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BU YARIŞMAYA KATILMAYA GAYRET ETSİN'

Tüm öğrencilerin proje geliştirip bu tür yarışmalara katılması gerektiğini dile getiren Ali Karagöz, şunları söyledi

Tüm öğrencilerimiz mutlaka bu yarışmalara katılmaya gayret etsinler. Tabii yarışmaya katılmak biraz gayret istiyor. Bir ön elememiz var. Bir dosya ve sunumla hakemlerimizin karşısında kendilerini sunuyorlar. Eserlerini sunuyorlar. Ön elemeden sonra buraya gelebiliyorlar. Teknoloji, öğrencilerimizin duygularıyla, düşünceleriyle bütünleşiyor. Her biri o robotlara bir takım görevler veriyor. İnsani ihtiyaçları karşılayan robotlar da görüyorsunuz. Hayatı kolaylaştıran tanımlamaları yapan robotları görüyorsunuz. Hayal dünyaları o kadar sınırsız ki, hayal dünyalarını teknolojiyle bütünleştirip hayatı kolaylaştıran ürünlere dönüştürüyorlar. Bizim aradığımız bu. Eğitimde biz bunu istiyoruz. Bilgiyi hayatla bütünleştiren çocuklar istiyoruz. Robot yarışması bunu başarıyor.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Bursa'da, geçtiğimiz çarşamba günü başlayan 15'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın son gününde, hakemler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından yarışmada dereceye giren birinci takıma 12 bin 500, ikinci takıma 10 bin 500, üçüncü takıma ise 8 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca, dereceye giren takımların okullarına 3 boyutlu yazıcı hediye edildi. Yapılan kapanış töreni ve hediye takdimlerinin ardından yarışma sona erdi. Ali Karagöz, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Bursa Valiliği, Büyükşehir ve Yıldırım Belediyesi, TÜBİTAK, TİKA, TEKNOFEST, üniversiteler, Kredi Yurtlar Kurumu gibi emeği geçen tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. (DHA)