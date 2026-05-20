"2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" İstanbul'da başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi", Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, büyükşehirlerde aile, mahalle ve şehir kültürünün giderek kaybedildiğini, bu durumun eğitimin doğal mecrasını da zayıflattığını söyledi.

Şehrin yapılanmasının kültür aktarımında en etkili unsur olduğunu kaydeden Yelkenci, "Dolayısıyla herkes de diyor ki eğitimi halledersek her şey hallolur. Eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığının bütün bu sorunları çözebileceğine ve buradan bütün her şeyi düzeltebileceğimize inanan insanlar var. Buraya da bir soru işareti bırakarak, sizin ferasetinize bırakıyorum." dedi.

Eğitimle ilgili tartışmalara dikkati çeken Yelkenci, şöyle devam etti:

"Özellikle yapılandırmacı psikolojik yaklaşımla beraber ortaya çıkan tartışmalar okulu da tartışılır hale getirdi. Bu tartışmalar içinde eleştirel pedagojik yaklaşım var, feminizm gibi akımları merkezine alan yaklaşımlar var, bankacı okul sistemi tartışması var. Türkiye'de bizim çok sahiplendiğimiz Ivan Illich'in 'Okulsuz Toplum' kitabı üzerinden yapılan tartışmalar var. Çünkü biz genel olarak bir endoktrinasyona maruz kalmasını istemiyoruz çocuklarımızın. Bunu da böyle, çok büyük bir aşkla, şevkle kucakladık. Fakat orada yapılan tartışmanın ne olduğuna bakmadık. Bütün bu tartışmalara baktığımız zaman ya da okulun, eğitimin modern anlamda eğitim öğretimin ve okulun ortaya çıkması Batı'da, okula yönelik tartışmalar Batı'da. Öyleyse biz bu işin neresindeyiz? Yani ortada bir müessese var, bir kurumsal yapı var, başkaları ortaya koymuş, icat etmiş. Buna yönelik eleştiriler çıkmış, biz eleştiriler tarafında da yokuz. Sadece bize çok yakın bulduğumuz tarafa yönelmişiz."

Yelkenci, Fransız sosyolog Jean Baudrillard'ın "Sessiz Yığınların Gölgesinde" isimli kitabında dile getirdiği "Burada yapacağım eleştiriler Batı toplumuna yöneliktir. Diğer Batı dışı toplumlar buradan kendisine bir örnek alamaz" ifadelerine atıf yaparak, Batı dışı toplumların çoğu zaman tartışmaların dışında bırakıldığını vurguladı.

Baudrillard'ın bu ifadelerinde ciddi bir ötekileştirme olduğunun altını çizen Yelkenci, "Batı dışı toplumlar kimdir? Dolayısıyla o kavramlara baktığımızda da biz yanlış tartışıyoruz. Çünkü mihenk aldığımız yer doğru değil. Öyleyse bizim burada tartışmaları doğru yapabilmemiz için, yapay zeka da dahil olmak üzere, doğru bir dil kurmamız gerekiyor. Bu dil bize ait kavramlardan oluşmalı. Dil bize ait kavramlardan oluştuğunda edebiyatı çocuğumuz daha iyi anlayacak ve daha iyi üretecek, o noktaya gelmiş olacak." diye konuştu.

Eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yelkenci, çocukların yetişkinler tarafından "inşa edilmesi" anlayışına karşı olduğunu belirterek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz, hiçbir zaman eğitimciler olarak, yetişkinler olarak çocuğu inşa etme iddiasında olmamalıyız. Çocuğun kendisine, kendisini inşa etmesine yardımcı olacak mücerret kılavuzluktan başka bir işlevimiz yoktur. Eğitimin tabii seyri böyle işlemiştir. Böyle işlediğinde de güçlü nesiller ortaya çıkmıştır."

Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise kongrede yaptığı konuşmada, temel eğitimde niteliği artırmaya yönelik her adımın, devletin geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirtti.

Çocuk edebiyatının, çocukların zihinsel süreçlerini şekillendiren en önemli araçlardan biri olduğunu vurgulayan Savaşçı, "Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongrede yapay zekadan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe kadar birçok başlığın ele alınacağını kaydetti.

Savaşçı, 393 bildiri başvurusu arasından çift kör hakem değerlendirmesi sonucunda 50 bildirinin sözlü sunum programına alındığını bildirdi.

Kongrede dijital dünyada erdemli birey yetiştirme, çocuk edebiyatında yapay zeka ve etik sorunlar, kültürel mirasın aktarımı ve dijital okuma rehberliği gibi konularda panel ve atölyelerin düzenleneceğini aktaran Savaşçı, çocuklarda okuma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan "Maarif Çocuk" dergisinin de çocukların düşünme becerilerini ve kültürel bağlarını güçlendiren bir öğretim ortamı olarak tasarlandığını dile getirdi.

20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrede, çocuk edebiyatının dijitalleşen yüzünün pedagojik, etik ve estetik yönleri ele alınırken, yapay zekadan oyunlaştırmaya, artırılmış gerçeklikten erişilebilirliğe kadar çeşitli başlıklarda yeni yaklaşımlar değerlendirilecek.

Kongrenin açılışına eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile öğretmenler katıldı.