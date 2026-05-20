Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıklayarak ''Hırvatistan takımı NK Osijek’i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok'' dedi.

Fransa 2. Lig ekiplerinden USL Dunkerque'nin hisselerine sahip olan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı. 

YÜKSEL YILDIRIM'A OSIJEK TEKLİFİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hırvatistan’ın Prva HNL liginde mücadele eden NK Osijek’in satın alınması için kendisine teklif edildiğini ancak ilgilenmediklerini belirterek teklifi reddettiğini söyledi. Toplamda 10 takımın bulunduğu Hırvatistan’ın en üst futbol ligi Prva HNL’de mücadele eden NK Osijek, 32 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

‘OSIJEK’İ SATIN ALMAK GİBİ BİR İLGİMİZ OLMADI’

NK Osijek’i satın almak gibi bir ilgisinin olmadığını ifade eden Yıldırım, “NK Osijek’i bana teklif ettiler ama onlara istemediğimi ilettim. Satın almak gibi bir ilgimiz yok. Bu konuda herhangi bir girişimimiz ya da değerlendirmemiz de olmadı” diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
