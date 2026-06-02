Milli Eğitim Bakanlığı, ABD'de 1416 Bursları kapsamında öğrenim görenleri New York Türkevi'nde buluşturdu

NEW Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1416 Bursları kapsamında ABD'de lisansüstü öğrenim gören bursiyer öğrencileri New York Türkevi'nde bir araya getirdi.

Bakanlık tarafından Türkevi'nde düzenlenen özel programda bursiyerler bir araya getirildi.

Akademik süreçlerden gelecek planlarına kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı buluşmada, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı vizyonu vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, 1416 Bursları'nın yalnızca maddi bir destek programı olmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıldır süregelen bu burs programı meslek, diploma ve kariyer avcılığı değil, vatanına ve milletine adanmış aidiyet ve vefa temelinde şekillenen güçlü bir gelecek vizyonudur. Dünyanın farklı üniversitelerinde ülkemizi gururla temsil eden tüm bursiyerlerimizin, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üstlenecekleri sorumluluklara ve ortaya koyacakları katkılara yürekten inanıyoruz."

Program kapsamında farklı bölgelerden eğitim ataşelerinin de yer aldığı Odak Oturumları'nda, sorunlar ve çözümler tartışıldı.

Buluşma çerçevesinde, daha önce bursiyerlere yönelik uygulanan kapsamlı anket çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Gün boyu süren oturumlarda öğrencilerin akademik uyum süreçleri, burs ve danışmanlık mekanizmaları ile karşılaştıkları zorluklar doğrudan kendilerinden dinlendi. MEB yetkilileri, öğrencilerin beklenti ve çözüm önerileri doğrultusunda yürütülen güncel çalışmaları aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve TÜRKEN Vakfı Başkanı Behram Turan bursiyerlik dönemleri ve kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini paylaşarak genç bursiyerlere tavsiyelerde bulundu.

"ABD'de Üniversiteler, Akademik Başarı, Bilimsel Üretkenlik ve Türkiye'ye Dönüş Perspektifi" başlıklı oturumda University of North Carolina at Chapel Hill Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Aydın konuşmacı olarak yer aldı.

Program, akşam yemeği ve müzik dinletisiyle devam etti.

1416 Bursları

Cumhuriyet tarihinin en köklü eğitim hamlelerinden biri olan 1416 Bursları kapsamında yetişen öğrencilerin, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'deki üniversitelerde ve kamu kurumlarında kritik görevler üstlenerek ülkenin yerli ve milli kalkınma hamlesine yön vermesi hedefleniyor.

Kaynak: AA