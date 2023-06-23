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Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris'te Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADA VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangından ilk görüntüler:

Marmaris'te orman yangını! havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'te orman yangını! havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'te orman yangını! havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Panther Panthera:

Sahan ve Bos konusanlar nerde, Kovalariyla hemem bolgeye, secim bitti, kafalar kuma gomuldu.

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