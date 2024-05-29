Marmara Denizi Mudanya açıklarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu

Marmara Denizi Mudanya açıklarında Bulgaristan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Mudanya'nın Güzelyalı sahilinde bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi ve deniz polisleri sevk edildi.

Yarım saatlik çalışmanın ardından kıyıya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk inceleme sonucu boğulduğu değerlendirilen bu kişinin Bulgaristan uyruklu Muhammet Ahmet Nedzhıb olduğu anlaşıldı.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.