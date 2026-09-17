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Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta

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Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta Haber Videosunu İzle
Cizre'de yakalanan 69 kiloluk dev balık Batman'da tezgaha çıktı! Kilogramı 400 liradan satışta
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Cizre'deki Botan Çayı'nda yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kilogram ağırlığındaki dev balık, Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu. 32 yıldır esnaflık yapan Abdullah Basut'un tezgahında sergilenen ve halk arasında turna balığı olarak bilinen balığın kilogramı 400 liradan satılıyor. Tezgahtaki dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazıları cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

Cizre'deki Botan Çayı'nda yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kiloluk dev turna balığı, Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu.

KİLOGRAMI 400 LİRADAN SATILIYOR

Yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Abdullah Basut'un tezgahında sergilenen dev balık, çarşıya gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balığın bölgenin en lezzetli türlerinden biri olduğunu belirten Basut, "Tezgahımızdaki balık 69 kilogram ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda. Cizre Botan Çayı'nda yakalandı. Halk arasında turna balığı olarak biliniyor. Bölgemizin en lezzetli balıklarından biridir. Eti sade ve oldukça lezzetlidir. Kilogramını 400 liradan müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

Batman Balıkçılar Çarşısı'nda tezgaha çıkarılan dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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