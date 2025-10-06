Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.