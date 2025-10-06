Haberler

Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da sel ve su baskını riski bulunuyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
