Marmara Adası Açıklarında Parçalanmış Tekne Bulundu, Kayıp Kişi Aranıyor

Marmara Adası Açıklarında Parçalanmış Tekne Bulundu, Kayıp Kişi Aranıyor
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Marmara Adası Açıklarında Parçalanmış Tekne Bulundu, Kayıp Kişi Aranıyor
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Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış bir teknede tek bir kişi kayboldu. Yalova'dan açılan kişinin yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirince Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Tekne parçalanmış halde bulundu, kayıp kişinin akıbeti bilinmiyor.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki bir kişi aranıyor.

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen kişiden haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Ekipler, tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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