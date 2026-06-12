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Mardin'de 18'inci Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali başladı

Mardin'de 18'inci Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali başladı
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivale Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri ve dünyanın yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen katıldı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Yeşilli Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Gençlik Parkı'nda düzenlenen 18'inci Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşünde, kentin plaka koduna atfen 47 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da taşındı. Mehteran takımı, davul-zurna ve erbane gösterilerinin yer aldığı festivalde, Yusuf Karaboğa ile Cezayirli Grup Tislawen sahne aldı. Festivale, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, ilçe belediye başkanları, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santim boyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen ve vatandaşlar katıldı.

'KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ PEKİŞTİRİYOR'

Festivalin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, festivallerde oluşan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Mardin'imiz binlerce yıllık geçmişiyle büyük bir medeniyet ve coğrafyadır. Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik içerisinde atalarımız bir arada yaşamışlar. Bizler Mardin ve ilçelerinde atalarımızdan aldığımız bu mirası yaşayarak, yaşatarak gelecek nesillere miras bırakacağız. Bu kültür sanat etkinlikleri elbette ki birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiği gibi gurbette, şehir dışında bulunan kıymetli vatandaşlarımızın da bir araya gelmesine vesile olmaktadır. Kiraz festivali, çiftçilerimizin, üreticilerimizin 1 yıl boyunca alın teriyle, emekle ürettikleri ürünleri inşallah burada tanıtma ve satış anlamında da önemli bir vesile olacaktır."

Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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