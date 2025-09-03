Mardin Valisi Akkoyun: Terörle Mücadelede Kararlılığımız Devam Edecek

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir.???????" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Hakan Alev ile İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Şefik Kolat'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Oluşturdukları güven ortamının devamını sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, "Vatandaşlarımızın huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf etmek ana hedefimizdir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu doğrultuda ağustos ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 4 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanmıştır." dedi.

Akkoyun, organize suç çetelerine yönelik 2 operasyonda ise 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığını belirterek, "İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 42 silah ile 549 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Ülke güvenliği ve huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 69 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini belirtti.

Akkoyun, sınırı geçmeye teşebbüs eden 6 kişinin ise yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktararak, "Bu şahısların yapılan sorgularında, terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise geçen ay 94 operasyon düzenlendiğini belirten Akkoyun, bu operasyonlarda 110 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bilgisini verdi.

Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında düzenlenen 79 operasyonda da 96 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Huzur ve güven uygulamalarında aranan ve güvenlik güçlerince yakalanan 284 kişinin, siber suçlar kapsamında düzenlenen 2 operasyonda da gözaltına alınan 2 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirten Akkoyun, yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, bu kapsamda ağustos ayında 134 bin 971 aracın denetlendiğini vurguladı.

Yaz tatilinin ardından, okulların eylül ayı itibarıyla eğitim öğretim dönemine başlayacağını hatırlatan Akkoyun, şöyle devam etti:

"Yaz dönemi boyunca okullarımızdaki eksiklikler giderilerek gerekli bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış, yeni hizmete girecek okul ve dersliklerle birlikte eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Ayrıca yeni eğitim öğretim dönemi için gerekli tüm tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından alınmıştır."

Akkoyun, kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumları ve her bir çalışanıyla verdiği mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mardinlilerin verdikleri destekle daha da güçlenerek yol katedeceklerini sözlerine ekledi.