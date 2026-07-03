Mardin'de meydanlara yerleştirilen cihazlarla ani kalp durması vakalarına ilk müdahale yapılacak

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de iki noktaya konumlandırılan yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, ani kalp durması vakalarında sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar ilk müdahale imkanı sunacak.

Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN işbirliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazları, İl Sağlık Müdürlüğünce merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde insan yoğunluğunun bulunduğu Cumhuriyet meydanlarına yerleştirildi.

Ani kalp durmaları vakalarında, acil müdahale ekipleri ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede vatandaşların hızlı müdahale etmesine imkan sunacak cihazlar, rahatsızlanan kişilere ilk müdahalede etkin rol üstlenecek.

Hastanın kalp ritmini geri getirebilmek için sesli komutlarla yönlendirme yapabilen cihazları, ilk yardım eğitimi olmayan kişiler de kullanabilecek.

"Doğru zamanda yapılan doğru müdahale hayat kurtarır"

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, AA muhabirine, sağlık hizmetlerinde zamanla yarışılan durumların olduğunu söyledi.

Özellikle ani kalp durmalarında ilk birkaç dakika içerisinde yapılan doğru müdahalenin bir insanın hayatını kurtarabildiğini vurgulayan Yavuz, "Bu bilinçle Bakanlığımız tarafından gönderilen 2 OED cihazını vatandaşlarımızın yaşam güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir proje olarak düşünüyoruz." dedi.

Olası acil sağlık durumlarında ani müdahale gerektiren vatandaşlar için cihazları ilçelerdeki Cumhuriyet meydanlarına yerleştirdiklerini belirten Yavuz, cihazların konumlandırılmasında vatandaş ve araç yoğunluğunun olduğu yerleri tercih ettiklerini bildirdi.

Ani kalp durmalarında kullanılan cihazların kalbin ritmini otomatik olarak analiz ederek gerekli durumlarda hayati öneme sahip ilk müdahalenin yapılmasına imkan sağladığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kolaylıkla kullanabilmesi amacıyla tasarlanan bu cihazlar sesli ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıyı adım adım yönlendirmektedir. Sağlık eğitimi almamış kişiler dahil bu cihazın talimatlarını takip ederek acil durumlarda bir hayatı kurtarmasına katkı sağlayabilmektedir. Bu projede kullanılan cihazlar ülkemizin savunma ve teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarından olan ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yaşam güvenliğine katkı sunuyor, yerli teknolojinin sağlık alanındaki başarılı uygulamalarını toplumumuzla buluşturuyor. Unutmayalım, doğru zamanda yapılan doğru müdahale hayat kurtarır."

"Cihazın hastanın üzerinde takılı kalması hiçbir problem yaratmamaktadır"

Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Uğur Işıkhan da tam otomatik olan cihazların tek tuş yöntemiyle kullanıldığını söyledi.

Işıkhan, "Cihazımız sadece iki ritmi bulur ve iki ölümcül ritmi yakaladığı andan itibaren hastayı şoklar. Onun dışında cihazın hastanın üzerinde takılı kalması hiçbir problem yaratmamaktadır." dedi.

Esnaf Mervan Begeç ise yeni yerleştirilen cihazların faydalı olacağını ve zamanla daha da artmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Van'dan şehri gezmeye gelen sağlık çalışanı Ferhat Vuruşkaner de cihazların önemine dikkat çekerek, cihazların tüm ülkeye yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.