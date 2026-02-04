Mardin'de 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." dedi.

Vali Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akkoyun, asayiş ve güvenlik verilerini titizlikle değerlendirerek suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirmeyi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliği ile teknolojik imkanların aktif şekilde kullanılması sayesinde suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığını vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf ederek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda ocak ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 26 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 86 kişiden 6'sı tutuklandı. Organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 8 operasyon düzenlenmiş olup 8 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 38 silah ile 1079 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Düzensiz göçle yapılan mücadeleye ilişkin de Akkoyun, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 39 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattının ötesinde engellendiğini bildirdi.

Akkoyun, "Sınırı geçmeye teşebbüs eden 13 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilirken bu şahıslarla ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 6 kişi adli mercilere sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda da çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini belirten Akkoyun, bir taraftan kolluk kuvvetlerinin kente uyuşturucu madde girişini engellediğini, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ocak ayında 68 operasyon düzenlendiğini ifade eden Akkoyun, şunları aktardı:

"Bu operasyonlarda 79 kişi hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 13 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimizde ocak ayında 42 operasyon düzenlendi, 54 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında da geçen ay aranan 751 kişi güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir."

Akkoyun ayrıca "terör", "ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele", "yasa dışı bahis", "kumar ve suç gelirleriyle mücadele" başta olmak üzere il genelinde siber suçlar kapsamında 7 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

Trafik kazalarını en aza indirme konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Akkoyun, yapılan denetimler kapsamında geçen ay 1776'sı okul servis aracı olmak üzere, 131 bin 216 aracın denetlendiğini vurguladı.