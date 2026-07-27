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Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
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ABD'nin Colorado eyaletinde gece boyunca aralıksız çalan araç kornası mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Sabah yapılan kontrolde, park halindeki SUV'nin içinde mahsur kalan siyah bir ayının kurtulmaya çalışırken defalarca kornaya bastığı ortaya çıktı. Kapının uzaktan açılmasıyla araçtan çıkan ayı ormana kaçarken, araçta maddi hasar oluştu.

  • Colorado'nun Gold Hill kasabasında bir mahalle, gece boyunca aralıksız çalan araç kornası nedeniyle alarma geçti.
  • Kornanın kaynağı, park halindeki bir SUV'nin içinde mahsur kalan siyah bir ayıydı.
  • Ayı, bir vatandaş tarafından uzun bir ip kullanılarak kapının uzaktan açılmasıyla kurtarıldı ve araçta hasar oluştu.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir mahalle, gece boyunca aralıksız çalan araç kornası nedeniyle alarma geçti. Sabah olduğunda ise sesin kaynağı komşulardan biri değil, park halindeki bir SUV'nin içinde mahsur kalan siyah ayı çıktı.

GECE BOYUNCA KORNA SESİ DUYULDU

Olay, Colorado eyaletine bağlı Gold Hill kasabasında yaşandı. Mahalle sakinleri gece boyunca aralıksız çalan araç kornası nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Birçok kişi sesin dikkatsiz bir sürücüden ya da komşularından geldiğini düşündü.

SABAH ORTAYA ÇIKAN MANZARA ŞAŞIRTTI

Sabah saatlerinde aracın yanına giden vatandaşlar, park halindeki SUV'nin ön koltuğunda mahsur kalmış siyah bir ayıyla karşılaştı. Ayının, kilitlenmeden önce açık bırakılan kapıdan araca girdiği, kapının kapanmasının ardından içeride mahsur kaldığı değerlendirildi. Kurtulmaya çalışırken direksiyona yaslanan ayı, gece boyunca defalarca kornaya bastı.

ARACA ZARAR VERDİ

Ayıyı güvenli şekilde çıkarmak isteyen bir vatandaş, uzun bir ipi aracın kapı koluna bağlayarak uzaktan kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla ayı hızla araçtan çıkarak ormanlık alana kaçtı. Olayda SUV'nin yan panellerinde hasar oluştuğu ve sürücü hava yastığının da açıldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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