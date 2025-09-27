Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

MARDİN'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M. Veysi Demir (35) hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.