Haberler

Mardin'de Sıfır Atık Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı Sıfır Atık Çalıştayı, kamu kurumları ve üniversite işbirliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştayda çevre bilinci, kaynak verimliliği ve sıfır atık hedefleri ele alındı.

Mardin'de, "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Mardin Valiliği himayesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir otelde düzenlenen çalıştayda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Hasan Kurt, çalıştayın açılışında, Mardin'de çevre bilincini güçlendirmek adına çok anlamlı bir çalıştay düzenlendiğini söyledi.

Doğanın korunması, kaynakların verimli kullanılması ve israfı önlemenin bir tercih değil insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Kurt, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin uluslararası alanda büyük bir marka haline geldiğini belirtti.

Bu vizyon sayesinde bugün geleceğe daha umutla bakabildiklerini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Valilik olarak bu hareketi sadece bir kampanya olarak görmüyor, şehrimizin her sokağına, okuluna ve kurumuna yaymak için kararlılıkla çalışıyoruz. İlimizde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sıfır atık sistemine entegre ettiğimizi vurgulamak istiyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci de çalıştayda sadece bilgi paylaşımı ve deneyimlerin aktarılmayacağını, aynı zamanda ilde çevre ve atık yönetimi alanında somut projelerin geliştirilmesi için de önemli bir fırsat olduğunu anlattı.

Ekinci, "Sıfır atık hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için el ele vererek önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte özellikle tarıma yeni bir bakış açısı kazandırdığını anlatarak, "Sıfır atık anlayışıyla tarımsal üretimin her aşamasında ortaya çıkan yan ürünleri ekonomiye kazandırmayı sadece çevreyi korumak değil sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Doğan da çevrenin korunması, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bu noktada yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ülkede çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunun altını çizen Doğan, şunları aktardı:

"Çalıştay, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini güçlendirecek, çevre ve iklim alanında yeni fikirlerin geliştirilmesine ve çözüm odaklı önerilerin ortaya konmasına katkı sağlayacak. Üniversitemiz sürdürülebilir kampüs anlayışını kurumsal bir sorumluluk olarak benimsemektedir. Sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm çalışmaları, çevre eğitimleri ve sürdürülebilir çevre yönetimi alanında önemli adımlar atmaktadır. Üniversitemizde sıfır atık uygulamaları, çevre farkındalık çalışmaları ve sürdürülebilir kampüs anlayışıyla bu alandaki çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmektedir."

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ da israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasının yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir zorunluk olduğunu belirtti.

Arpağ, "Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil hepimizin ortak görevidir. Daha temiz şehirler, daha sağlıklı yaşam alanları ve daha yaşanabilir bir gelecek için bireyden kuruma, yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli temalarda bir araya gelen katılımcılar, gün boyu devam edecek çalıştayda görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler
Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 ilde FETÖ operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

80 kişi gözaltında! Dev operasyonda evlerden neler çıktı neler
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
Bu şehirde yaşanmaz artık! İstanbul trafiğinde çekilen fotoğraf 'Yok artık' dedirtti

İstanbul trafiğinde kaydedilen görüntü "Yok artık" dedirtti

İstiklal Marşı'nı duyan çocuklar oyunu bırakıp hazır ola geçti

Tüyleri diken diken eden görüntü
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Hürmüz resti: Hepsi işbirlikçi sayılacak

İran'dan Trump'ı çıldırtacak hamle
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır

Erdoğan'dan sonra MSB de aynı ifadeyi kullandı: Cevabımız sert olur