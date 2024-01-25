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Doğum yapan eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

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Mardin'de doğum yaptıktan sonra taburcu olan eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit, savcılıktaki ifadesinde "Bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

Mardin'de hastanede doğum yaptıktan 2 gün sonra taburcu olan eşi Vatfa Ecevit'i (25) aynı gün 17 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Şiyar Ecevit'in (28) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Ecevit ifadesinde eşiyle aralarında tartışma çıktığını belirterek, "Odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara, ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

Doğum yapan eşini bıçaklayarak öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Olay, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Ocak'ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, tartıştığı eşi Mehmet Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklandı. Olay sırasında Mehmet Şiyar Ecevit'in annesi de elinden yaralandı. Çağırılan ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Şiyar Ecevit, ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Doğum yapan eşini bıçaklayarak öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

"KAFAM GÜZELDİ TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM"

Savcılıktaki ifadesinde taburcu oldukları gün taksiyle eve geldiklerini söyleyen Mehmet Şiyar Ecevit, "Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum. Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım. Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler. Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım. Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

Doğum yapan eşini bıçaklayarak öldüren adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

"ANNEM BIÇAKLA VURMAYAYIM DİYE VATFA'NIN ÜZERİNE ATLADI"

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten Ecevit, "Ben olayda 3-4 kez bıçakladığımı hatırlıyorum, 17 kez nasıl oluyor. Ben bıçağı bıraktığımda bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı. Amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. Vatfa'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Bıçağın çıkarılıp çıkarılmadığını, kimin çıkardığını ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye Vatfa'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini Vatfa'nın önüne atıyordu, beni itekliyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mardin Şiyar Aile İçi Şiddet Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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