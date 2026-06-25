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Japon Yamasita, evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman oldu

Japon Yamasita, evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman oldu
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Mardin'in Nusaybin ilçesine evlenmek için gelen Japon Yuka Yamasita, İslam'ı seçerek 'Rana' ismini aldı. İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde kelimeişehadet getiren Yamasita'ya belge ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine evlenmek için gelen Japon Yuka Yamasita, İslam'ı seçti.

Evlenmeye karar verdiği Nusaybinli Mehmet Selçuk Türkoğlu ile İlçe Müftülüğüne başvuran Yamasita için ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal'ın da katıldığı törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Yamasita, "Rana" ismini aldı.

Törende konuşan Hasan Yeşildal, Rana Yamasita'yı aldığı karardan dolayı tebrik etti.

Yeşildal, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Yamasita'ya yeni hayatında mutluluklar diledi.

Tören sonunda Rana Yamasita'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye edildi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
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