Haberler

Niğde'de Dinlenme Tesisinde Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu

Niğde'de Dinlenme Tesisinde Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki yabancı uyruklu P.S. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.

Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki P.S'yi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu

Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi

Barışma teklifi reddedilince evi yaktı! Alevlerin arasında can verdi
Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

Halsey’den şaşırtan Türkçe hamle! Oğlu Ender için bakın ne yazdı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan şaşırtan Türkçe paylaşım! Bakın ne yazdı
Okan Buruk'tan Çorum FK maçı öncesi flaş toplantı

Çorum maçı öncesi masaya yumruğunu vurdu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç