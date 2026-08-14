Niğde'de Dinlenme Tesisinde Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu
Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki yabancı uyruklu P.S. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Niğde'de yabancı uyruklu bir kişi dinlenme tesisinde ölü bulundu.
Niğde-Adana Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde 43 yaşındaki P.S'yi hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen P.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA