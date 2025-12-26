Mardin'de aynı aileden 3 kişinin ölü bulunması ile ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı

MARDİN 'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli'nin (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili V.E.'ye yardım ettiği belirtilen B.K. de yine 'Delil karartma' suçundan tutuklandı.

Silah satıcısı olduğu iddia edilen B.A.'nın da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasıyla, dosya kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

SAMYELİ'NİN DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, Samyeli Kaya'nın 4'üncü yaşının kutlandığı doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mehmet Kaya'nın elindeki pasta ile odaya girdiği, Samyeli'nin de üzerinde 'Canım Kızım' yazan pastanın üzerindeki muma üflediği, daha sonra kameraya bakarak gülümsediği anlar yer aldı. Ardından Mehmet Kaya'nın kızının yanağından makas aldığı ve aile fotoğrafı çektikleri görüldü.

'TOPLUMUN YAPISININ TAMAMINA YÖNELEN OLAYDIR'

Mardin Barosu'nda Kaya ailesi, avukatları ve insan hakları derneklerinin katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi. Aile avukatı Avukat Seher Acay, "Yargı süreci devam ediyor. Dosya soruşturma aşamasında ve gizlilik kararı devam ediyor. Dolayısıyla yapacağımız basın toplantısı gizlilik kararını ihlal etmeyecek, gizlilik kararına helal getirmeyecek düzeyde olacak. Bu tarz öldürme olaylarının bireysel mağdurlar değil, toplumda yarattığı vahameti de düşünecek olursak toplumun yapısının tamamına yönelen, bunu hedef alan bir olgu bir olay olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi birçok hususta bunu değerlendirmek gerekiyor. Ben öncelikli olarak bireysel silahlanmanın getirdiği olumsuz koşullardan bahsetmek isterim. Çünkü bu olayda en net bir şekilde bireysel silahlanmanın şiddeti ne kadar hızlı ve ne kadar kolay erişebilir hale getirdiğini ve ne kadar ölümcül niteliğe kavuşturduğunu görüyoruz. Nitekim bireysel silahlanma sadece ölümün aracı değil faili de cesaretlendiren bir konuma kavuşuyor. Bu durumda da bireysel silahlanma için sadece bir güvenlik değil doğrudan yaşam hakkı meselesi olarak yaklaşması gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

'KATİL ŞÜPHESİYLE TUTUKLU OLAN KOMŞUYLA BERABER 4 TUTUKLU VAR'

Ailenin diğer avukatı Nurullah Öner de olaya ilişkin şu ana kadar 4 kişinin tutuklu bulunduğunu ifade ederek, "Dosyaya konulan gizlilik kararı gereği biz her türlü değerlendirmeyi maalesef yapamıyoruz. Biz bu anlamda daha önce kamuoyuyla paylaştığımız bilgiler dışında şu an için dosyada ekstra bir bilginin olmadığını da belirtmek istiyoruz. Yani 4 tutuklu var. Yani katil şüphesiyle tutuklu olan komşu var ve maalesef vahim bir durum var ortada. Biz bütün bunların soruşturma sürecinde bu vahim olaya bir şekilde karışmış olabilme ihtimali olan tüm kesimlerin bir şekilde dinlendiğini işte kimilerinin bilgiyi bilgi verme sıfatıyla kimilerinin tanık sıfatıyla kimilerinin de şüpheli sıfatıyla beyanların aldığını biliyoruz zaten. Soruşturma makamı da yakında bununla ilgili artık bir iddianamenin hazırlanacağını ve davasının açılacağına yönelik bir bilgilendirmede geçti" diye konuştu.

'AİLEMİZ YOK OLDU'

Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, çok acı çektiklerini ve ailesinin yok olduğunu belirterek, "Aile olarak acı çektik, yaşadık. Bu acıların kimsenin yaşamasını istemiyoruz artık. Bakın, biz perişan olduk. Ailemiz yok oldu. Artık kurumlar olur, artık aileler olur, artık STK'lar olur. Kim olursa olsun, dernekler kim olursa olsun buna bir çözüm bulmamız lazım" dedi.

'OLAYLA BAĞLANTILI 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Başak Ayyıldız ise olayla ilgili 2 silahın ele geçirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dosya kapsamında şüpheli M.C. ifadesinde 1 adet silah temin ettiğini beyan etmiş olmasına rağmen, olayla bağlantılı olarak 2 adet silah ele geçirilmiştir. Dosyada yer alan uzmanlık raporunda bu silahlardan birinin 6136 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiği, diğerinin ise ateşli silah fişeklerini kullanmaya elverişli olmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında kalan ve kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbiri tarafımızca doğrulanmış değildir. Bu nedenle özellikle cinnet, aile içi mesele gibi kavramlarla olayın çerçevelenmesini, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ve örtbas eden bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bizler süreci etkilemeye değil, hukukun işlemesine alan açmaya, bilgi kirliliği üretmeye değil, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve hiçbir şekilde unutturulmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

'SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'

Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, sürecin barı olarak takip edileceğini belirterek, "Bizler Mardin Barosu olarak, gerek Kadın Hakları Merkezimizde olarak, gerek Çocuk Hakları Komisyonumuzda olarak, Toplumsal Dava Takip Komisyonu olarak, bütün yönetimimizle, vekillerimizle, diğer hukuk derneklerimizle koordinasyonlu bir şekilde ailemizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Süreci de sonuna kadar takip edeceğimizi ve bundan sonra bu şekildeki acı vakaların yaşanmaması için de var gücümüzle çalışacağımızı saygılarını duyuyoruz" diye konuştu.