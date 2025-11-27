Mardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunması ile 1 gözaltı daha

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklanan M.C.'ye yardım ettiği ileri sürülen V.E. gözaltına alındı.

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V. E. de gözaltına alındı. V.E.'nin işlemleri devam ediyor.

'TUTUKLU ŞAHSIN, 'ADAM ÖLDÜRME' MADDESİNDEN TUTUKLANDIĞINI SÖYLEMEK İSTERİZ'

Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, bir şüphelinin daha gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi: "Hepimizin malum olduğu yaşanan vahşet olayı ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Etkin bir soruşturmada yürütülüyor. Buna ilişkin birçok kişinin bilgi sahibi sıfatıyla gerekse şüpheli sıfatıyla beyanları alındı. En son dün ailenin komşusu olan bir şahıs, gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı, cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin açıkçası biz sıkıntılar çıkmasın diye her bilgiyi paylaşmak istemiyoruz ama gözaltında olanların olduğunu söylemek istiyoruz. Bir de başka gözaltılar olma ihtimalini söylemek istiyoruz. Zira dün tutuklanan şahıs olaydan sonra, gidip geldiği kişilerle ilgili bilgiler verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bununla ilgili işlemleri devam ediyor. Bu anlamda soruşturmanın selameti açısından bu aşamada bir kişinin tutuklu olduğu ve gözaltında 1 şahsın olduğunu da gözaltıların yaşanabileceğini belirtmek istiyorum. Bu olayla ilgili birçok spekülatif haber dolaşmakta. Hem sosyal medyada hem de kanallarca. Ancak bizim söyleyebildiğimiz bu noktada bir kişinin tutuklu olduğu, bir kişinin de gözaltında olduğu ve adliye sevk edileceği ile ilgili. Onun dışında tutuklu şahsın, 'Adam öldürme' maddesinden tutuklandığını söylemek isteriz. Sadece 'delil karartma' değil. Öldürme suçundan da tutuklu olduğunu söylemek isteriz. İnanıyoruz ki Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmada bütün etkin yolları deneyecektir ve denemektedir. Yakın zamanda da maddi gerçeğin tüm öneriyle ortaya çıkaracağını da inanıyoruz."

'SİLAHI SAKLAYANIN KENDİSİ OLDUĞUNU ZATEN SÖYLEDİ'

Ailenin diğer avukatı Seher Acar da şöyle konuştu: "Meslektaşımın da söylediği gibi hakikaten çok vahim toplumda da büyük bir merhamet arz eden bir olayla karşı karşıyayız. ve soruşturmanın çok başında olduğunu söylemek gerekiyor. Tabiricaizse hakikaten bu hamurun çok su kaldırabileceği, daha birçok bilgi edinebileceğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hukukçu refleksi ile soruşturmanın başında olay örgüsüne dair sabit olmayan ama tabii ki birtakım düşüncelerimiz olmakla beraber olay örgüsüne dair ayrıntılı bilgi vermekten çekiniyoruz. Soruşturmanın selameti ve verimli bir şekilde geçmesi gerçekliğin ortaya çıkabilmesi adına uygulanan yol yöntem ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bizim için en önemli durum. Tabii ki birçok yönden ilerleyen bir soruşturma var. İlk etapta tabii intihar olabilme şüphesi üzerinde de duruldu. Daha sonra öldürülme üzerinde duruldu. Birçok yönden araştırmalar devam ediyorken, olay örgüsü üzerinden sabit olmayan beyanlarda bulunmak çok doğru olmayacaktır. Ama şu an asıl olan şey, evet bir kişinin öldürme sevk maddesi ile tutuklu olduğu ve birçok gözaltının da olabileceğine dair düşüncemiz ve öngörülerimizin olduğudur. Bütünlükçü olarak söyleyebileceğimiz, silahın kendisinde çıktığı ve silahı saklayanın kendisi olduğunu zaten söyledi. Öldürmeye dair bir ikrarının olmadığını söylemek mümkün. Ayrıntılı kısımlar için daha sonrasında ortaya çıkabilecek daha başka delillerle beraber yorumlamak ve bunu beyan etmek çok daha doğru olacaktır."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,