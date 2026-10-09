Malta'da WTTC 26. Küresel Zirvesi sona erdi, 2027 zirvesinin ev sahibi Hindistan oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek amacıyla Malta'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 26. Küresel Zirvesi, son gün oturumlarının ardından sona erdi.

"Geleceği Yeniden Şekillendir" (FUTU[RE]SET) temasıyla 7-9 Ekim'de Malta'nın başkenti Valletta'daki Akdeniz Konferans Merkezi'nde düzenlenen zirvede, seyahat ve turizm sektörünün geleceğini şekillendirecek başlıklar ele alındı.

Zirvede, yapay zeka, yatırımlar, bağlantısallık, sürdürülebilirlik, iş gücünün geliştirilmesi ve destinasyon yönetimi başta olmak üzere sektörün geleceğini şekillendirecek konular masaya yatırıldı.

Zirve boyunca düzenlenen 50'yi aşkın etkinlik, konuşma ve oturumda 100'ün üzerinde uzman değerlendirmelerini paylaşırken, konuşmacılar arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta Başbakanı Robert Abela, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar'ın yanı sıra farklı ülkelerden üst düzey hükümet temsilcileri ile seyahat ve turizm sektörünün önde gelen isimleri de yer aldı.

Ayrıca zirve kapsamında 8 Ekim'de düzenlenen ödül töreninde Bakan Ersoy'a, Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendiren çalışmaları ve kamu-özel sektör işbirliğine öncülük eden liderliği dolayısıyla "Seyahat ve Turizmde Üstün Liderlik" alanında "WTTC Global Champion Award for Outstanding Leadership in Travel&Tourism" ödülü verildi.

Zirvenin kapanış töreninde ise WTTC Başkanı Manfredi Lefebvre d'Ovidio, 2027'de düzenlenecek Küresel Zirve'ye, 22 aday ülke arasından seçilen Hindistan'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Zirvenin son gün oturumları

Zirvenin son gün oturumlarında ise küresel ölçekte değişen liderlik anlayışı, seyahat ve turizm sektöründe yatırımın geleceği, ulaşım ve bağlantısallığın geliştirilmesi ile yeni nesil gezginlerin beklentileri ele alındı.

Eski Kanada Başbakanı Trudeau'nun liderlik, uluslararası işbirliği ve ekonomik belirsizliklerle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra eski İspanya Başbakanı Aznar'ın değişen dünyada liderliğin rolüne ilişkin görüşleri zirvenin son gününün öne çıkan başlıkları oldu.

Trudeau'nun konuşmacı olduğu "Önünüzdeki Fırsatı Nasıl Şekillendirirsiniz?" başlıklı oturumda, karmaşıklaşan ve birbirine daha fazla bağlanan dünyada liderlik, ekonomik belirsizliklerin yönetimi, uluslararası ittifaklar ve işbirliğinin somut adımlara dönüştürülmesi konuları ele alındı.

Aznar'ın konuşmacı olduğu "Değişen Dünyada Liderlik" başlıklı oturumda, değişen küresel koşullarda etkili liderliğin gereklilikleri, hükümetler ve işletmelerin belirsizliklere rağmen büyüme fırsatlarını nasıl değerlendirebileceği ile seyahat ve turizmin ekonomiler, kültürler ve toplumlar arasında köprü kuran rolü masaya yatırıldı.

"Eylemsizliğin Bedeli: Geleceği Güvence Altına Almak İçin Yatırımları Yeniden Düzenlemek" başlıklı oturumda, sektörün geleceğini güvence altına almak için dayanıklılık yatırımlarının önemi konuşuldu. İklim risklerine uyum, doğal ve kültürel mirasın korunması, kaynakların verimli kullanılması, döngüsel ekonomi uygulamaları ve gıda israfının azaltılması değerlendirildi.

"Dünyayı Birbirine Bağlamak: Mobilitenin Geleceği" oturumunda, değişen talep, yeni teknolojiler ve altyapı yatırımlarının ulaşımın geleceğini nasıl şekillendirdiği ele alındı. Yeni güzergahlar, artan kapasite ve daha verimli ulaşım ağlarının yeni destinasyonlara erişimi kolaylaştırması ve bölgesel kalkınmayı desteklemesi üzerinde duruldu.

"Geleceği Yeniden Şekillendir: Yeni Nesille Etkileşim" başlıklı oturumda, Z kuşağının seyahat ve turizm sektörünün geleceğindeki rolü değerlendirildi. Gençlerin hem çalışan hem de gezgin olarak sektörde önemli bir yer tuttuğuna işaret edilirken, bu kuşağın beklenti ve tercihlerinin geleceğin seyahat deneyimlerinin şekillendirilmesindeki önemi ele alındı.

"Herkes için Turizm" oturumunda, engelli bireyler, yaşlılar ve farklı ihtiyaçlara sahip yolcular için erişilebilir seyahat imkanlarının geliştirilmesi gündeme geldi. Kapsayıcı tasarımın yaygınlaştırılmasının hem seyahat deneyimlerini iyileştirmesi hem de markalar ve destinasyonlar için yeni fırsatlar oluşturması konularına değinildi.

"Öncelikleriniz nelerdir?" başlıklı oturumda, küresel seyahat ve turizm şirketlerinin gelecek 10 yıla yönelik öncelikleri ele alındı. Sektörün değişen koşullara uyum sağlaması için odaklanılması gereken alanlar ve öne çıkan büyüme fırsatları değerlendirildi.

"Kamu ve Özel Sektör Liderliği: Bir Sonraki Trilyon Dolarlık Yatırım" oturumunda, kamu ve özel sektör işbirliğinin turizm yatırımlarını artırmadaki rolü ele alındı. Hükümetlerin iş dünyasının önünü açan politikalar geliştirmesi ve yatırımları hayata geçirecek somut adımlar atmasının önemi vurgulandı.

"Etki Odaklı Gezgin" başlıklı oturumda, çevresel ve toplumsal konularda daha duyarlı hale gelen gezginlerin beklentileri değerlendirildi. Turistlerin ve işletmelerin olumlu çevresel ve toplumsal etki hedeflerinin nasıl örtüştürülebileceği üzerinde duruldu.

"Gastronomi Destinasyonunun Parçası Olarak Şefler" oturumunda, Malta'nın gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyel ele alındı. Akdeniz mutfağı gelenekleri, farklı kültürlerin etkileri ve yerel ürünlerin, gastronomi ile turizm arasındaki ilişkinin geliştirilmesine katkısı değerlendirildi.

"Geleceğin Kapılarını Aralayın, Çocukları Koruyun" başlıklı oturumda ise seyahat ve turizm sektöründe çocukların korunmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi. Bu kapsamda sektör temsilcileri ve ilgili uluslararası kuruluşların işbirliğiyle çocukların korunmasına ilişkin yaklaşım ve çalışmalar ele alındı.

"Birlikte İlerliyoruz" başlıklı kapanış oturumunda da zirve boyunca yapılan görüşmelerde öne çıkan başlıklar ve ortak çalışma alanları değerlendirildi, ayrıca 2027 WTTC Küresel Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak destinasyonun açıklanması yapıldı.

Zirvenin son gün konuşmacıları

Zirvenin son gününde gerçekleştirilen konuşmalarda da bölgesel turizm pazarlarının geleceği, Avrupa'nın rekabet gücü ve çocukların korunması gibi başlıklar öne çıktı.

Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Apostolos Tzitzikostas'ın, "Avrupa'nın Geleceği: Seyahat ve Turizmi Yeniden Yapılandırmak" başlıklı konuşmasında, Avrupa'nın dünyanın en büyük turizm bölgesi konumunu koruması ve küresel rekabet gücünü sürdürmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. Artan maliyetler, düzenlemeler, değişen turist beklentileri, destinasyonlar üzerindeki baskı, nitelikli çalışan ihtiyacı ve teknolojik dönüşümün sektöre etkileri değerlendirildi.

Trip.com Group Üst Yöneticisi (CEO) Jane Sun'un, "Seyahat Ortamında Yönünü Bulmak: Trendler, Fırsatlar ve Stratejik Yanıtlar" başlıklı konuşmasında da Asya-Pasifik bölgesinin seyahat ve turizm alanındaki büyümesi ele alındı. Bölgenin 2025'te kaydettiği büyüme üzerinden değişen seyahat eğilimlerine ve küresel pazardaki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayan stratejilere değinildi.

Kaynak: AA