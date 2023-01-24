MALTA'DA DOĞUM GÜNÜNDE ÖLEN PELİN KAYA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay, Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına çarptı. Daha sonra, olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı ezdi. Araç sürücüsü, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. Doğum gününde vefat eden Kaya'nın doğum günü kutlamasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

"O GECE YAŞ GÜNÜ PASTASINI BİZE DE GÖSTERDİLER"

Anne Kaya, "30 Ocak'ta Malta'da olacağız. Çocuğum doğum gününde bana acı haberini verdi. Kendisi, 'Birisini öldüreceğim' diye yola çıkmış. Benim kızımın yaş günüydü. O caninin cezası kesinleşsin en ağır cezayı istiyorum. Malta'daki yetkililere sesleniyorum. En ağır cezayı vermelerini istiyorum. Konuyu gündemde tutmanızı istiyorum" dedi.