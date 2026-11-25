Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

??????? Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, "Malezya Gastronomi ve Kültür Mirası" adlı etkinlik düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyükelçi Shaffieq, burada yaptığı konuşmada, bugünkü programın bir ilk olmadığını, benzerinin daha önce başka bir üniversitede yapıldığını belirterek, etkinliğin, büyükelçilik, üniversite ve Türkiye'de eğitim gören Malezyalı öğrenciler arasındaki işbirliği faaliyetleri kapsamında düzenlendiğini anlattı.

Etkinlik kapsamında Malezya'dan iki profesyonel şefin yer aldığını ve bu yüzden kendini şanslı hissettiğini belirten Shaffieq, davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Albayrak da, Güneydoğu Asya'nın olağanüstü çeşitliliğe ve yaşayan geleneklere sahip bir bölge olduğunu ifade ederek, bu anları paylaşmanın, ülkeler arasında dostluk ve karşılıklı anlayış bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Malezya'nın, Malay, Çin ve Hint geleneklerinin uyum içerisinde bir araya geldiği, kültürlerin buluştuğu canlı bir nokta olduğunu ifade eden Albayrak, "Aromatik baharatlardan misafirperverliğe kadar Malezya mutfağı, tarih, topluluk ve yaşayan kültürel mirasın hikayesini anlatıyor." dedi.

Fakültenin doksan yılı aşkın bir süredir, dil, tarih, coğrafya, antropoloji ve sanat aracılığıyla insan kültürlerini araştırmaya kendini adadığını belirten Albayrak, güçlü akademik misyonun ötesinde, kültürel diplomasi faaliyetlerini desteklediğini, kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA