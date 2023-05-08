Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli Tanıtıldı
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KUALA LUMPUR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin'in Geely şirketi arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.
KUALA LUMPUR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin'in Geely şirketi arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) Pazar günü düzenlenen resmi lansman töreninde konuşan Enver, söz konusu işbirliğinin elektrikli araçların (EV) ve hibrit elektrikli araçların (HEV) benimsenmesini ve bu tür yeni araçlar için destekleyici ekosistemi hızlandırdığını belirtti. Enver ayrıca bu sektörün binlerce vasıflı iş fırsatı yaratıp ülkeye yatırım çektiğini dile getirdi.