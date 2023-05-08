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Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli Tanıtıldı

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli Tanıtıldı

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KUALA LUMPUR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin'in Geely şirketi arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli TanıtıldıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da resmi olarak tanıtılan, Proton'un en yeni modeli Proton X90 spor kullanımlı araç (SUV), 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

KUALA LUMPUR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya'nın ulusal otomobil üreticisi Proton ile Çin'in Geely şirketi arasında devam eden ortaklık ve yakın işbirliğinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) Pazar günü düzenlenen resmi lansman töreninde konuşan Enver, söz konusu işbirliğinin elektrikli araçların (EV) ve hibrit elektrikli araçların (HEV) benimsenmesini ve bu tür yeni araçlar için destekleyici ekosistemi hızlandırdığını belirtti. Enver ayrıca bu sektörün binlerce vasıflı iş fırsatı yaratıp ülkeye yatırım çektiğini dile getirdi.

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli TanıtıldıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) resmi lansmanında fotoğraf çektiren Malezya Başbakanı Enver İbrahim (ortada), Geely Holding Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu (sağdan beşinci) ve davetliler, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli TanıtıldıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) resmi lansmanında fotoğraf çektiren Malezya Başbakanı Enver İbrahim (sağdan dördüncü), Geely Holding Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Li Shufu (sağdan üçüncü) ve davetliler, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli TanıtıldıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) resmi lansmanında konuşma yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Malezya-Çin Ortaklığıyla Üretilen Proton X90 Suv Modeli TanıtıldıMalezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Proton'un en yeni modeli olan Proton X90 spor kullanımlı aracın (SUV) resmi lansmanında fotoğraf çektiren davetliler, 7 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhu Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Enver İbrahim Malezya Proton Güncel Haberler

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