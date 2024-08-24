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Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları başladı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park' alanında başladı. Törene Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve diğer ilçe kaymakamları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kutlamalar, gelenek ve görenekleri tanıtan çadırlar, halk oyunları ve gösterilerle devam etti.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları, 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park' alanında başladı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ta düzenlenen törene Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, diğer ilçe kaymakamları, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

4 KITADA HÜKÜM SÜREN KARDEŞLİĞİN MEŞALESİNİ YAKMIŞTIR

Sultan Alparslan'ın kardeşliğin meşalesini yaktığını belirten Muş Valisi Avni Çakır, "Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açarak aziz milletimizin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla tarihin en şanlı zaferlerinden birisi olan Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin üstün cesaret ve kahramanlıkları, ilim ve irfan geleneğiyle büyük bir medeniyetin temellerini atmıştır. Adalet ve merhametle devletini ihya ve inşa eden Sultan Alparslan, bugün dahi tesirini hissettiğimiz 4 kıtada hüküm süren kardeşliğin meşalesini yakmıştır. Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca milletin ilham kaynağı olmuştur. Bu ruhu yaşatmak ve genç kuşaklara anlatmak geleceğimizin teminatı olacaktır" dedi.

BİZE SÖYLEDİKLERİNİ DİNLEMEYE GELİYORUZ

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Haydar Yıldız ise Malazgirt Meydanı'nın okun yaydan çıktığı, burayı vatan kılan hikayenin ilk sözünün söylediği yer olduğunu bildirdi. Yıldız, "Türkler, Kürtler, Çerkezler, Araplar, Lazlar, Boşnaklar, Aleviler, Sünniler bir ve beraber olarak biz kardeşiz dediler. Şehit kanlarıyla bu Anadolu'yu vatan kıldılar. Cümle şühedaya selam olsun. Hep birlikte şanlı zaferi dedelerimizin, Sultan Alparslan'la beraber 'Size bir vatan bırakıyorum ebediyen sizin olacaktır' dediği Malazgirt'teyiz. Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından şanlı 26 Ağustos Malazgirt zaferini anmak ve o zaferi kutlamak üzere her yıl buradayız. Bin yıllık tarihimizin var olduğu Ahlat'tan buraya geliyoruz. Dünyaya bir ve beraber olduğumuzu, kimsenin bizi bölemeyeceğini birlikte haykırıyoruz. Bu meydandan her defasında şunu söylüyoruz; 'biz 1071 ile Sultan Alparslan ile Malazgirt ile Selçukluyuz. 1299 ile 1453 ile Osman Gazi ile Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. Biz 1919 ile 1923 ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet bu topraklarda var olacak büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Her yıl burada buluşuyoruz. Bazen Tv programlarında soruyorlar, 'Neden Malazgirt'e gidiyorsunuz?' Malazgirt ve bu toprak hafızadır, kendimizi dinlemeye geliyoruz. Hatırlamak kendine gelmektir. Kendimize gelmeye Sultan Alparslan'ın ve şehitlerimizin bize söylediklerini dinlemeye geliyoruz. Bize Anadolu'yu vatan bırakanlar cümle şüheda, Alpler, Erenler, bu toprağa adaleti, merhameti, huzuru, barışı, kardeşliği, sevgiyi, irfanı, hikmeti mayaladılar. Bu bilinci kuşanmaya geliyoruz. Burası Malazgirt, Cumhurbaşkanımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışımızın referansıdır Malazgirt" diye konuştu.

ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından kutlamalar, tarihi park alanı içinde Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu alanda devam etti. Kutlamalar, katılımcı illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 16 tematik çadır, halk oyunları, Malazgirt Yerel Atlar koşusu gösterisiyle devam etti. Jandarma Çelik Kanat Uçuş gösterisi, Ceyrokopter Saygı geçişi, jandarma helikopter üzüm salkımı gösterisi törene katılanları heyecanlandırdı. Paraşütle arama kurtarma çalışmasına katılan Jandarma Arama Kurtarma Köpeği 'Maça'nın gösterisi de beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Emin Şimşek Milletvekili Avni Çakır Malazgirt AK Parti Göksu Muş Kültür Güncel Haberler

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