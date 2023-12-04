Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm projesi göz dolduruyor

Çınar: "Kentsel dönüşüme örnek gösterilecek değerli bir eser"

MALATYA - Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatleri arasında yerini alıp, Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz bütçesi, kaynakları ve gücüyle hizmete sunulacak olan 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kentsel dönüşüm yatırımlarına örnek gösterilen bir eser olarak Malatya'nın yeniden ihya ve inşasına büyük bir destek sağlayacak.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Sivrici depreminden sonra Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın girişimleri neticesinde, Turgut Özal Mahallesinde startı verilen 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' gerek depreme dayanıklı konutları gerekse de sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken bir eser olarak ön plana çıkmaya başladı.

Yeşilyurt Belediyesinin kendi bütçesi ve kaynaklarıyla yapımında sona yaklaşılan Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanında toplamda 168 daire ile 10 dükkan yer alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatleri arasında yerini alan 'Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında tamamlanacak olan konutlar, rezerv yapı alanı içerisinde mülkiyeti olan hak sahiplerine teslim edilecek.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Malatya'da deprem konutlarının sayısının artması noktasında Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Mehmet Çınar, "Turgut Özal Mahallesinde ki 15 dönümlük alanda; 168 daire ve 10 dükkana sahip dört ayrı binanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkıyla dev bir yatırımı daha Yeşilyurtlu'larla buluşturup, ilçemizdeki depreme dayanıklı yaşam alanlarımıza bir yenisini daha eklemiş olacağız" dedi.

Yeşilyurt İlçesindeki afet konutlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşları güvenli alanlara taşımaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Mehmet Çınar, "Birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya'mızda son dönemlerde devletimizin büyük destekleriyle yapılan afet konutları teker teker teslim ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kendi bölgemizde depreme dayanıklı yaşam alanlarımızı artırmak adına çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle de 6 Şubat'taki asrın felaketi büyük depremlerin ardından şehrimizdeki barınma sorunun giderilmesi ve vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermekteyiz. TOKİ ile işbirliği haline yaptığımız, içerisinde 383 konut ve 6 dükkanın yer aldığı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesindeki konutlarımızı teslim ettik. 6 Şubat depremlerinde her hangi bir sorun yaşamayan bu konutlarımızda yaşayan hemşehrilerimiz hayatların güvenli alanlarda sürdürüyorlar. Bununla birlikte yine Elazığ Sivrici depreminden sonra Kaynarca ve Yakınca'daki hazine arazilerinin yanı sıra belediyemize ait alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde; yapımı tamamlanan konutlarımızı hak sahiplerine teslim edildi. Yakınca Mahallesinde hak sahiplerine teslim edilen 499 Afet Konutlarının arka kısmında bulunan alanda TOKİ ve Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü işbirliğiyle inşa edilen 541 adet konut ile 22 Adet dükkanın yer aldığı TOKİ Rezerv Konutlarını da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığı protokolle birlikte Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne şahsen başvuru yapan başta sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar olmak üzere riskli yapı sahibi vatandaşlarımıza riskli taşınmazları karşılığında teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Turgut Özal Mahallesindeki depreme dayanıksız binaların yerlerine kaliteli ve nitelikli bir yaşam alanı kurarak vatandaşları sağlıklı ve güvenli konutlara taşıyacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Elazığ Sivrice depreminden sonra yoğun girişimlerimiz neticesinde 15 Nisan 2020 tarihli 2409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallemizde 15 dönümlük alanda yapımına başladığımız kentsel dönüşüm projemizin tüm bütçesini belediyemizin mali kaynaklarıyla karşılıyoruz. TOKİ ile işbirliği halinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde hizmete sunduğumuz kentsel dönüşüm projesinden edindiğimiz tecrübelerin ardından bu kez belediyemizin kendi öz kaynakları, sermayesi ve gücüyle birlikte dışarıdan her hangi bir destek almadan buradaki projemize başladık. Titiz ve planlı çalışmalarımızın yanı sıra hemşehrilerimizin destekleriyle birlikte kentsel dönüşüm projelerine örnek gösterilecek güzel bir eseri daha ilçemize kazandıracağız. Kentimizin en işlek ve en merkezi konumunda olan Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız projemiz; iç ve dış tasarımı, görsel zenginliği, depreme dayanıklı binaları ve işyerleriyle geleceğe emanet edeceğimiz en güzel yatırımlarımızdan bir tanesi olacaktır. Proje alanındaki binalarımızda iç ve dış imalatla yoğun bir şekilde devam ediyor. Konut projelerine örnek gösterilecek, ilçemizdeki yaşam seviyesini artıracak mimari yapıya, donanıma ve tasarıma sahip bir şekilde hizmete sunacağımız buradaki yeni yaşam alanlarımızla birlikte bu bölgemizin planlı gelişimine de katkı sunmuş olacağız. Güvenilir ve sağlam binalarıyla, yeşil alanları ve aydınlatmalarıyla, spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekici özelliklere sahip farklı bir projeyi daha bugünden geleceğe emanet etmiş olacağız. İnşaat alanında tüm çalışmalar havaların ısınmasıyla birlikte planlandığı gibi ilerliyor. Bizim tek gayemiz, ilçemizde yıpranmış, ömrünü tamamlamış evlerin ve binaların yerine nitelikli konutlar üretip, depremde evleri hasar gören hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenilir ve kaliteli alanlarda yaşamalarını sağlamaktır. Şehrimizdeki tüm afet konutlarının yanı sıra bölgemizdeki kentsel dönüşüm projelerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

Turgut Özal Mahalle sakinleri ise, devam eden kentsel dönüşüm projelerinden duydukları memnuniyeti dile getirip, "Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda bu anlamda çok büyük emekler sarf etti, yakın bir zamanda evlerimize taşınacağız, gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.