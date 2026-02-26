Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar ve buzlanma nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, Malatya- Kayseri kara yolunda kar ve buzlanma sonucu ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Yolda kalan tırlar nedeniyle trafik yer yer durma noktasına geldi.

Karayolları ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
