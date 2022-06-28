Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, polis teşkilatının yaklaşık 3 yıllık çalışmalarını anlattı

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Dağdeviren, Polisevi'ndeki toplantıda, kendisine görev tevdi edildiği 29 Eylül 2019'dan bugüne kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla kesintisiz ve amansız mücadele edildiğini, mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Görevlerine yerine getirirken hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı, hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla sorumluluk alanlarındaki her kesime güvenlik hizmeti sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini aktaran Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Kadim Malatya şehrimizin huzuru ve seçkin Malatya halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar yapılan hizmetlerin bir bölümü hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Asayiş hizmetleri anlamında ilimiz genelinde kumar ve fuhuş konusunda toplam 418 planlı operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 427 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Yapılan sayısız münferit operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 bin 204 şüpheli, suça karışan toplam 83 bin 282 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yapılan uygulamalarda 3 bin 354 silah, 1966 kesici alet, 24 kilo 250 gram narkotik madde ele geçirilmiştir. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda ise 169 organizatör, 1356 düzensiz göçmen yakalanmıştır."

Dağdeviren, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 574 operasyon gerçekleştirilerek 1150 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, narkotik suçlar kapsamında ise 5 bin 20 operasyonda 7 bin 579 şüpheli yakalandığını, operasyonlarda, 638 kilogram esrar, 469 kilo 740 gram eroin, 19 kilo 260 gram metamfetamin, 5 kilo 248 gram skunk, 2 bin 135 ecstasy, 612 captagon, 42 kilo sentetik kannobinoid, 190 bin 72 kullanımı kontrole tabi ilaç ve 6 bin 59 kök kenevir bitkisi ele geçirildiğini ifade etti.

Terörle mücadele kapsamında terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer örgütlere yönelik 438 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Dağdeviren, bu operasyonlarda 699 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, önleyici faaliyetler kapsamında toplam 87 bin 262 kişiye bilgilendirme faaliyeti icra edildiğini söyledi.

Dağdeviren, kent genelinde yapılan huzur uygulaması, genel asayiş uygulamaları, mitingler, basın açıklamaları, aranan şahıs uygulaması, park denetimleri, şok uygulamalar, sınav tedbirleri, bayram tedbirleri, trafik ve benzeri uygulamalarla ilgili toplam 9 bin 636 tedbir alındığını, bu tarihe kadar toplam 3 milyon 311 bin 522 kişinin GBT, 2 milyon 371 bin 414 aracın da sorgusunun yapıldığını kaydetti.

Dağdeviren, son günlerde kentin asayişi ile ilgili yapılan yorumlara karşı verilen en iyi cevabın yapılan hizmetler olduğunu sözlerine ekledi.