Malatya'daki köy evlerinde sona doğru

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da köy evlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı köy evlerinde ise sona gelindi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, 77 bin 717 kalıcı konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 iş yeri ile ahır olmak üzere toplamda 130 bin 419 bağımsız bölüm için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde büyük yıkım yaşayan 4 ilçeden biri olan Akçadağ'da ise Nisan ayında temeli atılan köy evlerinde sona gelinirken, Aralık ayında çok sayıda konutun hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Depremlerde evi yıkılan Bahri Mahallesi sakinlerinden Mehmet Aslan, depremler sonrası devletin depremzede vatandaşlara her türlü desteği sağladığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"60 konut teslim için hazır"

Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman ise bölgenin depremlerde ciddi bir yıkım yaşadığını belirterek, "Mahallemizde 6 Şubat depremleri sonucu 430 hane ağır hasar aldı. Bu yapılan bir kısmı yıkıldı geriye kalanlarda ise yıkım işlemleri devam ediyor. Kalıcı konutlar için de çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 60 konutta teslim aşamasına gelindi. Yılbaşına doğru tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Devletimiz var olsun çalışmalar gayet güzel ilerliyor" ifadelerini kullandı

"2.Etap konutların ihale sürecine de hız verildi"

Depremlerde büyük oranda etkilenen Akçadağ'da imar ve ihya çalışmaların sürdüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da "Malatya'mızda Akçadağ özelinde imar, inşa ve ihya çalışmalarımız devam ediyor. Bahri mahallemize 177 konut, 28 ahır inşa ediliyor. 113 konutun kaba inşaat çalışmaları halen devam ediyor ve inşaat aşamaları yüzde 45'in üzerinde. Hak sahiplikleri de netleşti itiraz süreçlerinin ardından da 2.etap konutlar içinde ihaleye çıkılarak inşa çalışmalarına başlanılacak bu sürece de ciddi manada hız verildi. Evlerimiz tek katlı yüz 20 metre kare, bir dönüm üzerine kurulu köy tipi evler" dedi

"Konutlar 5. Tip ayrı projeyle inşa ediliyor"

Konutların yöresel mimariye uygun 5. Tip ayrı proje çerçevesinde inşa edildiğini belirten Ölmeztoprak, "Deprem konutları şehrimizin sosyolojisine, bulunduğumuz mahallemizin yapısına, hemşerilerimizin kullanım amaçlarına uygun demografik yapıya hitap eden tamamen ihtiyaca göre belirlenen rezerv alanlarında inşa ediliyor. Bu açıdan gördüğümüz memnuniyet de bizleri mutlu ediyor. Bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara hitap eden 5.tip projemiz var. Bahri mahallemiz de konutlar yöresel mimariye uygun tek katlı yaşam koşulları esas alınarak inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın katılımları ile daha önce afet konutlarına dair iki ailemizi evlerine yerleştirerek yeni yuvalarında ziyaret etmiştik. Büyük felaket sonrasında yaraların sarıldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın eli her daim şehrimizin ve hemşerilerimizin üzerinde idi. Bu gayretler dolasıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarken, sürece katkı veren herkese ise tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu.