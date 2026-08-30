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Emekli Öğretmen Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Emekli Öğretmen Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti
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İzmir’in Selçuk ilçesinde 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 77 yaşındaki emekli öğretmen Yaşar Yılmaz, apartmanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 20: 00 sıralarında Selçuk ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Abu Hayat Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıdan ses gelmesi üzerine çatıya çıkan emekli öğretmen Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın aydınlatma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, cenaze aracıyla Selçuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın bir dönem Selçuk ilçesinde okul müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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