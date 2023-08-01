Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da kamu yatırımları hızla ilerliyor. Polisevi inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin hemen ardından temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, kentte depremlerden etkilenip yıkım işlemleri tamamlanan kamu binalarının yenileri inşa ediliyor. Yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmetindeki yapıların yerine yenilerinin yapılması için başlatılan çalışmalarda aralıksız sürerken, Polisevi inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da kamu yatırımları hızla ilerliyor. Polisevi inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti.

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremin hemen ardından temelleri atılan 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürerken, kentte depremlerden etkilenip yıkım işlemleri tamamlanan kamu binalarının yenileri inşa ediliyor. Yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmetindeki yapıların yerine yenilerinin yapılması için başlatılan çalışmalarda aralıksız sürerken, Polisevi inşaat sahasında incelemelerde bulunan Vali Hulusi Şahin yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü arka kısmına inşa edilen Polisevi inşaat sahasında beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Şahin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay'ın çalışmalar hakkında bilgiler paylaştığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin kentte sadece rutin belediye hizmetleri yapmadığını belirterek, hizmetleri kümülatif bir bakış açısı ile hayata geçirdiklerini söyledi.

Depremler sonrası Polisevi'nin yıkılmasıyla birlikte kentte gelen emniyet mensuplarının yakınlarının konaklayacağı bir alanın olmadığını aktaran Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yeni bir Polisevi talebi üzerine çalışmalara hızla başlanıldığı belirterek emniyet mensuplarına beş yıldızlı bir Polisevi kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Polisevi'nin sadece emniyet mensuplarının konaklayacağı bir yer olmayacağını belirterek yapının aynı zamanda bir kültür merkezi olacağını kaydeden Vali Şahin "Bugün İl Emniyet Müdürümüz ve ilçe kaymakamlarımızla birlikte ilimizdeki emniyet binalarının inşaatlarını geziyoruz. Akşam oldu neredeyse hala bitiremedik demek ki büyük çaplı bir çalışma içerisindeyiz. 6 Şubat depremleri sonrası zaten sıkıntılı olan Polisevi tamamen ağır hasarlı oldu ve yıktık. İçerisinde bulunduğumuz Polisevi inşaatı yıl başı itibariyle tamamlanacak şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu bina sadece polislerin konaklayacağı bir yer değildir. Bu gördüğünüz bina aslında bir kültür merkezidir, konaklama merkezidir. Şehirde konaklama tesislerinin ne kadar lazım olduğunu 6 Şubat'ta günü gördük." dedi

Vali Şahin depremler sonrası kentte KYK yurtları, kamuya ait kurumlar ile çadırlara yerleştirilen vatandaşların tamamının konteyner kentlere yerleştirildiğini belirterek, kamu kurumları ve çadırlarda kalan tek vatandaşın bulunmadığını söyledi. - MALATYA