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Malatya'da güçlendirme yapılan iki okul, depreme dayanamadı: Öğrenciler olsaydı bir tanesi sağ kalmazdı

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Malatya'da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi deprem sonrası yerle bir oldu. Okulların ikinci depremde yıkıldığını söyleyen Mehmet Mergan, "Yıkıldığı anda ben karşı binada oturuyordum. Sallanmasıyla yıkılması bir oldu. Dönüp baktığımda 3 katın birden yıkıldığını gördüm. Burada öğrenciler olsaydı bir tane sağ öğrenci kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Malatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu. Yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi'nde 2020 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı öğrenildi.

MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

KAYMAKAMLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE PAYLAŞILMIŞ

Akçadağ Kaymakamlığı'nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, "İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

"O GÜN KAR YAĞMASAYDI ÖĞRENCİLERİMİZ OKULA GELECEKTİ"

Binanın güçlendirme olmasına rağmen yıkıldığını söyleyen Mehmet Mergan, "Burada en büyük doğal afet olarak deprem oldu ama en büyük doğal afetlerden biri de öğrencilerimiz kurtardı. Çünkü o gün kar yağmasaydı öğrencilerimiz okula gelecekti. İkinci depremde yıkıldı burası. Yıkıldığı anda ben karşı binada oturuyordum. Sallanmasıyla yıkılması bir oldu. Dönüp baktığımda 3 katın birden yıkıldığını gördüm. Burada öğrenciler olsaydı bir tane sağ öğrenci kalmazdı. Güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen binanın hali ortada." dedi.

MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

MALATYA'DA GÜÇLENDİRME YAPILAN OKULLAR YERLE BİR OLDU

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ören Mahallesi Songül Yakut Malatya Güncel Haberler

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