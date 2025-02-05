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Malatya'da Depremzedeler İçin Kalıcı Konut İnşaatı Hızla İlerliyor

Malatya'da Depremzedeler İçin Kalıcı Konut İnşaatı Hızla İlerliyor
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Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapımına başlanan 780 konut ve 1200 köy evi inşaatı dronla görüntülendi. TOKİ koordinasyonunda devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

MALATYA (AA) Malatya'nın Darende ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan kalıcı konut ve köy evleri dronla görüntülendi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Depremzedeler için TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yapılan 780 konut ve 1200 köy evinin inşaatı hızla ilerliyor.

Yıl sonuna kadar teslim edilmesi planlanan deprem konutu ve köy evlerinin yapım süreci dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
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