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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Diyarbakır ve Tunceli'de Yaşananlar

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: Diyarbakır ve Tunceli'de Yaşananlar
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi. Deprem sırasında insanların yaşadığı korku ve panik anları aktarıldı. Ayrıca Siirt'te bir evde hasar meydana geldiği bildirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde depreme Diyarbakır'da yakalanan Özgür Ulaş (17), Depremi hissettik. Ailemizle hemen dışarıya kaçtık. Bütün komşular kapıyı çala çala aşağı indi. Aşağı indiğimizde herkes dışarıdaydıö dedi.

Depreme evdeyken yakalanan Doğancan Güneş ise (15) Evdeydim uzanıyordum. Üstümü giyinip aşağı kaçtım. Geçen yıl da hissettim. Geçen yılın depremi daha kuvvetliydi. Bu deprem ise az sürdü diye konuştu.

Belediyede temizlik personeli olarak çalıştığını belirten Erkan Karatay (28) da Deprem anında oturuyordum. Geçen yılki Kahramanmaraş depremi daha uzun ve etkiliydi. Bu ise daha kısa sürdü. Deprem anında karmaşık duygular içerisindeydik. Biz işteyiz, ailemiz ne yaptı ne etti diye aradık. Hepsi dışarı çıkmıştı. Çok şükür bir şeyleri yoktu. Depreme hazırlıklıyız, gerekli tüm tedbirimizi almışız. İlk yardım çantası ve yiyecek içecekler, hepsini evde bir köşede hazırlamışız. Deprem olursa onları alacağız diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TUNCELİ'YE TAŞINMIŞTI, DEPREME YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tunceli'ye taşınan depremzede Özden Gülüm, Çocuklarla evde oturuyorduk. Depremi hissedince çok korktuk ve kendimizi dışarı attık ama dışarı atınca da insan yukarıdan üzerine bir şey geleceğini düşünerek daha da kaygılanıyor. Çok şükür bir şey olmadı. Temennimiz en büyük zelzele böyle kalsın. Tekrarı olmasın. Elbette kaygılandık. Daha önce de depremi yaşamış bir depremzede olarak kaygılarımız yüksek. Gerek evlerde, iş yerlerinde güvenle yaşamak istiyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi ama bir Japonya gibi ne yazık ki yeterli önlemler alınmıyor ve her akşam bu kaygıyla yatmak bizi gerçekten yıpratıyorö dedi.

DİYARBAKIR'DA, BARAJ ETRAFINDA TOZ BULUTU OLUŞTU

Depremden etkilenen Diyarbakır'ın Cüngüş ilçesi sınırlarındaki Karakaya Barajı'nın çevresindeki dağlardan toz dumanların yükseldiği görüldü. O anları, balıkçılar cep telefonuyla kayda aldı.

SİİRT'TE 2 KATLI EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Siirt'te Algün Mahallesi 1127 Sokak'ta, Murat Orhan'a ait 2 katlı ev, depremde hasar gördü. Evde çatlakların oluştuğu görülürken Orhan, durumu AFAD Siirt il Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler hasar tespit için çalışma başlattı.

Haber-Kamera Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Serhat Ozan YILDIRIM-Akif ÖZALPDİYARBAKIR, TUNCELİ, SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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