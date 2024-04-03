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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölge adeta bir beşik gibi sallanırken, bir korkutan haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DAN KORKUTAN HABER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SARSINTI BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

13.9 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde de hissedildi.

AFAD PAYLAŞIM YAPTI

Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde;

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ulas Toplar:

benim anlamadığım bir konu var. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğüne 4.7 diyor derinliği de 5 km diyor afat ise depremin büyüklüğüne 4.5 diyor derinliği de 14 km. Üstelik Kandilli'da Satı hanesi bütün bilgileri doğru verirken afad konumu da derinliği de büyüklüğü de yanlış bildiriyor. benim bildiğim afad herhangi bir doğal afet sonrası insanlara yardım etmesi gereken bir yardım kuruluşu depremin şiddetiyle büyüklüğüyle ilgili niye açıklama yapıyor. haber merkezleri ise Kandilli Rasathanesi verdiği bilgileri yayınlaması gerekirken niye AFAD'ın bilgilerini yayınlıyorlar. Afad depremin şiddetini büyüklüğünü Yayınlamaz.

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