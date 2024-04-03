Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölge adeta bir beşik gibi sallanırken, bir korkutan haber de Malatya'dan geldi.
MALATYA'DAN KORKUTAN HABER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SARSINTI BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
13.9 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde de hissedildi.
AFAD PAYLAŞIM YAPTI
Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde;