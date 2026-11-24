Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Bir sonraki duruşma 28 Nisan 2027'de görülecek.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yıldız Tar ve Halit Elçi ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

İlk olarak dinlenen tanık B.K, Yıldız Tar'ı Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisini kulüplerden tanıyorum. Yıldız ile Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü, LGBTİ Öğrenciler Kulübü, Sinema kulübünden tanışıyoruz. Burada akademisyenlerle pek çok etkinlikler oluyordu. Yıldız da biz de bu etkinliklere katılırdık. Dediğiniz PKK gibi bir siyaset ile ilgisi olduğunu görmedik. Bu etkinlikler ise kulübe üye olan ve kulübe yakınlık gösteren öğrenciler ile planlanır ardından okul yönetimi tarafından onaylanır. Ardından etkinlik gerçekleştirilirdi. Kulüplerde birlikte iş yapma, birlikte karar verme anlayışı hakimde. Bir kişinin öncülüğünde olmazdı. Alınan karar herkesle birlikte alınırdı. Etkinlikler üniversite içinde yapılırdı. Dışardan da öğrenciler katılırdı etkinliklere, herhangi bir sorun olmazdı."

"YILDIZ TAR'IN ÖNCÜ OLDUĞU BİR ETKİNLİK HATIRLIYOR MUSUNUZ?"

Mahkeme Başkanı'nın "Yıldız Tar'ın öncü olduğu, onun gündeme getirdiği ve daha sonra karar alındığı bir etkinlik hatırlıyor musunuz?" ve "HDK'nın eylemleriniz üzerinde etkisi var mıydı?" sorularına tanık B.K, "hayır" yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanı'nın "Dışardan katılımı organize eden kimdi, herkes her şeyi aynı anda yapamaz. Söylemende bir çekince varsa söyle" demesi üzerine tanık B.K, "Hayır, çekinmiyorum. Ders programımıza göre, kimin uygun olduğuna göre değişirdi" diye yanıt verdi.

Tar'ı Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıdığını ifade eden bir diğer tanık B.T de, "Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık senesinde Sinema Kulübü vesilesiyle tanıştık. Üniversitedeki eğitim dönemimiz boyunca da arkadaşlığımız devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüp kültürü vardır. Yıldız daha çok Kadın Çalışmaları ve BOÜ LGBTİ kulüplerinde aktifti. Aktiviteler hep üniversite içinde oldu. Öğrenciler sabah derslerine gider, akşam da okul içindeki kulüp etkinliklerine gider. Kulüplerin genel olarak senelik programları vardır. Etkinliklerde okul yönetimindne izin almak gerekir. Biz de izin alır öyle yapardık" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın, "Aktivite yaparken farklı siyasi gruplardan görüş alır mıydınız" sorusuna tanık B.T., "Hayır böyle bir şey hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

"Yıldız Tar'ın dışarı ile bağlantı kurduğu bir şey hatırlıyor musun? HDK'ya katılır mıydı? Etkinliklerinde buradan esinlenmiş midir" sorularını da tanık B.T, "Kendisi bir LGBTİ aktivisti. Dolayısıyla böyle bir etkinliğe çağrıldıysa gitmiştir. HDK'yı bu dava ile duydum. Yıldız'ın da bize böyle bir şey anlattığını hiç hatırlamıyorum" diye yanıtladı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı, tanığa, "Yıldız'ın uzun süreli yurda gelmediğini hatırlıyor musunuz" şeklindeki soru yöneltti. Tanık da "Hayır" diyerek yanıtladı.

TAR: "SİLAHLI BİR ÖRGÜTLE BİR BAĞIM HİÇ OLMADI, BUNDAN SONRA DA OLMAYACAKTIR"

Tanık beyanlarının ardından sanık savunmalarına geçildi. Yıldız Tar, "Sadece üniversitede öğrenci toplulukları üzerinden faaliyetlerde bulunurdum. Siyasi bir yapıyla bağlantım yoktur. Hele hele silahlı örgütle bir bağım hiç olmadı bundan sonra da olmayacaktır" diye savunma yaptı.

Tar'ın avukatı Veysel Ok da, "Bizim tanıkları dinletmekteki amacımız 14 yıl önceki sosyal, siyasal karakterini mahkemeye sunmaktı. 14 yıl önce imha edilen telefon tapeleri ortaya çıkmıştır, bunlar nedeniyle karşınızdadır. Bu dava daha uzun sürecekse Yıldız hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü kendisi sivil toplum çalışanı, yurt dışına seyahatleri var" dedi.

ELÇİ YÖNÜNDEN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMANIN SONUCU İSTENDİ

Elçi'nin avukatı da müvekkilinin adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı, sanık İbrahim Elçi hakkında Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ayrı bir soruşturma yürütüldüğünün anlaşıldığını, huzurdaki örgüt suçu kapsamında mükerrer yargılamaya sebebiyet vermeme amacıyla mevcut soruşturma sonucunun yargılama dosyasına kazandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına ve sanık Halit Elçi yönünden yürütülen soruşturmanın sonucunun mahkemeye bildirilmesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 28 Nisan'a bırakıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Gazeteci Yıldız Tar, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıldır süren davanın dördüncü duruşmasında yine karar çıkmadı. Bu yargılamanın kendisi artık uzayarak bir işkenceye dönüşmüş durumda. Aynı zamanda bundan 14 yıl önceki LGBTİ hakları, işçi hakları ve kadın hakları alanındaki haber görüşmeleri, öğrencilik dönemimdeki kulüp faaliyetlerinin kendisi suça dönüştürüldü. En kısa sürede beraat istiyoruz. Ciddi anlamda çözüm süreci yürütülürken bir yandan da barış olacağı, demokratikleşmenin gerçekleşeceğine dair toplumda çok büyük bir umut varken bu yargılamın kendisi buna balta alıyor. Aynı zamanda burada benim bir LGBTİ gazeteci olarak hem gazeteciliği hem de LGBTİ+ kimliğim yargılanıyor. LGBTİ+ hakları savunuculuğu hem basın özgürlüğü hem ifade özgürlüğü hem de örgütlenme özgürlüğü kapsamındadır ve bu yargılamaların kendisi bu özgürlükleri açıkça ihlal etmektedir."

Tar, 24 Aralık'ta KAOS GL yöneticilerinin ve gazeteci Tuğba Tekerek'in duruşmasına katılacaklarını da ifade ederek, "Onları almak için de yine burada olacağız. O davada da çok hızlı bir şekilde beraat talebimizi yineliyoruz" dedi.

ELÇİ: "HDK, DEMOKRATİK BİR ÖRGÜTLENMEDİR, SÖZCÜLERİ MECLİS'TEDİR"

İbrahim Halil de şunları söyledi:

"Halkların Demokratik Kongresi'yle ilgili bir davadan yargılanıyoruz. Halkların Demokratik Kongresi tamamen açık biçimde kurulmuş, devletin bütün kurumlarının izlemesine açık biçimde faaliyetini sürdürmüş ve sürdürmekte olan bir örgütlenmedir. Demokratik bir örgütlenmedir. Halen HDK eş sözcüleri Meclis'tedir ve de basına HDK eş sözcüsü olarak demeç vermeye devam ediyorlar. HDK çalışmalarına devam etmektedir. Ama 15 yıl önceki telefon konuşmaları ki bunlar suç bulunamadığı için imha edilmiştir; bunlara dayanarak bizi 15 yıl sonra HDK diye bir suç örgütü gibi göstererek tutukladılar, gözaltına aldılar. Bu çözüm sürecinde pek çok ileri adım atılmışken, örgüt kendisini feshetmişken, bu örgütün lideri Abdullah Öcalan'a geniş çalışma imkanları tanınmışken, bir yasa çıkarılmışken bu süreçle ilgili bu HDK davasının sürmesi bir saçmalıktır. Buna daha fazla devam edilemez. Bu nedenle bu davanın derhal sona erdirilmesi, beraatle sonlandırılması gerekir."

"YARGILAMANIN DERHAL BERAATLE SONUÇLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Avukat Veysel Ok da şöyle konuştu:

"Bir barış süreci var. Silahlı örgütün silahlı birliklerinin Türkiye'ye gelmesi için Meclis'te çalışmalar yapılırken, legal, demokratik, hukuki faaliyetlerin, silahsız faaliyetlerin burada yargılama konusu yapılması hem örgütlenme özgürlüğüne hem ifade özgürlüğüne aykırı bir durum. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu yargılama devam ediyor. Türkiye'nin önemli bir sivil toplum platformu HDK terörist diye tarif ediliyor. Ancak demin de ifade edildi, HDK'nin tüm bileşenleri aslında legal, demokratik faaliyetler yapıyor. Bu anlamda bu yargılama hem sürece aykırı hem Anayasa'ya aykırı hem de Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir yargılama. Biz de bu yargılamanın derhal beraatle sonuçlanmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA