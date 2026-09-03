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Maduro, ABD'deki suçlamaların düşürülmesini istedi

Maduro, ABD'deki suçlamaların düşürülmesini istedi
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, egemen bir devlet başkanı olarak dokunulmazlığı olduğunu belirterek, ABD'deki federal mahkemeden hakkındaki uyuşturucu ve silahlı suç iddianamesini reddetmesini talep etti. Avukatı, Maduro'nun resmi görevleri kapsamındaki eylemleri nedeniyle yargılanamayacağını savundu. Talebin reddedilmesi halinde duruşmanın 1 Haziran 2027'de başlaması bekleniyor.

NEW YORK, 3 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro egemen bir devletin başkanı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu belirterek, ABD'li yargıçtan kendisi hakkındaki suçlamaları düşürmesini istedi.

Avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, "Mahkeme, Sayın Maduro'nun yargılanması konusunda yetkiye sahip değildir ve hakkındaki iddianameyi reddetmek zorundadır" ifadelerine yer verildi.

Maduro'nun hem devlet başkanı olarak hem de resmi görevleri çerçevesindeki eylemleri bakımından dokunulmazlığa sahip olduğuna dikkat çekilen dilekçede, Venezuela Devlet Başkanı'nın asılsız yere suçlandığı ve bu suçlamaları "şiddetle reddettiği" vurgulandı.

Ocak ayı başlarında ABD ordusunun düzenlediği bir baskınla alıkonularak ABD'ye getirilen Maduro, Manhattan'daki bir federal mahkemede uyuşturucu ticareti ve silahlı suçlar dahil olmak üzere kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Davanın düşürülmesine yönelik talebin reddedilmesi halinde yargılamanın 1 Haziran 2027'de başlaması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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