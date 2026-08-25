Maden işçilerinden Bakanlığa müzakere talebi

(ANKARA) - Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle sürdürdükleri eylem kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Görüşmede Bakanlığın, şirkete uygulanabilecek tüm yaptırımları uyguladığı bilgisinin verildiği aktarıldı. İşçiler, şirketle Bakanlığın hakemliğinde müzakere masası kurulmasını talep etti. İşçiler, sonuç alınamaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüme kararlarının da sürdüğünü açıkladı.

Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş'te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendakası'na üye işçilerin temsilcileri, sendika yöneticeleri ve avukatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, işçiler, 28 Nisan'da üç bakanlığın huzurunda şirket tarafından verilen sözleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporu gündeme getirdi.

Görüşmeye katılan Bağımsız Maden İş yöneticilerinden Volkan Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan ile ilk kez görüştüklerini belirterek, Bakanlık yetkililerinin şirkete uygulanabilecek bütün yaptırımların uygulandığını ve uygulanmaya devam edileceğini söylediğini aktardı.

Çetin, görüşmede şirketle kendilerinin aynı masaya oturtulmasını ve Bakanlığın da hakem olarak yer almasını talep ettiklerini belirterek, "Bu talebimize sıcak baktılar. Bunu düşüneceklerini, şirketle görüşeceklerini ve böyle bir ortam oluşturabilirlerse oluşturmaya çalışacaklarını söylediler. Bizim haklılığımızın farkında olduklarını söylediler" dedi.

Müfettiş raporunda işçilerin lehine çıkan alacakların ödenmesi gerektiğini şirkete bildirdiklerini, ancak şirketin verdiği sözün arkasında durmadığını kaydeden Çetin, "Bakan Yardımcısı neden burada olduğumuzu sordu. Biz de 'Sizin yanınızda söz verdiler. Bu adamların madenlerinin hepsi Enerji Bakanlığına bağlı. Bu işin takipçisi olacağınıza söz verdiğiniz için buradayız' dedik" ifadelerini kullandı.

"BİR NETİCE ALANA KADAR BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İşçilerden Sinan Koçak da görüşmede, 28 Nisan'daki toplantıyı hatırlattıklarını belirterek, şirketin üç bakanlığın huzurunda ihtilafsız alacakları 15 Mayıs'a kadar ödeyeceği, ihtilaflı alacakların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin raporu doğrultusunda ödeneceği yönünde söz verdiğini aktardı.

Müfettiş raporu hazırlanmasına ve şirketle defalarca görüşülmesine rağmen rapor kapsamındaki ödemelerin yapılmadığını belirten Koçak, 15 Mayıs'ta yapılmayan ödemelerin 4 Haziran'da yapıldığını, ancak ihtilafsız alacakların bir bölümünün de halen ödenmediğini söyledi. Koçak, son direniş sürecinde bazı işçilere kısmi ödemeler yapıldığını, ancak hala alacaklarını alamayan işçiler bulunduğunu belirterek, Bakanlık yetkililerinin kendilerine sürecin takipçisi olduklarını ve şirket hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını söylediğini belirtti.

Koçak, Bakanlığın bir müzakere zemini oluşturmak için çalışma yapacağını ve kendilerine en kısa sürede olumlu ya da olumsuz yanıt verileceğinin belirtildiğini kaydetti. "Bir netice alana kadar, en azından bir müzakere zemini, bir müzakere masası oluşacak ya da oluşmayacak cevabı alana kadar beklemeye devam edeceğiz" diyen Koçak, mevcut eylem takvimlerinin de sürdüğünü söyledi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YÜRÜME KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR"

Koçak, sonuç alınamaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüme kararlarının sürdüğünü de açıkladı ve Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istemelerinin nedenini ise şirketin kamuoyuna ve Cumhurbaşkanlığı'na yanlış bilgi vermesi olduğunu belirtti. Koçak, 28 Haziran'da bazı ödemelerin yapılmasının ardından şirket tarafından kamuoyuna "Doruk Madencilik çalışanlarına tüm ödemelerin yapıldığı" yönünde açıklama yapıldığını hatırlattı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 1 Mayıs'ta Ankara'da eylem yapan madencilerin sorunlarının çözüldüğü ve alacaklarının ödendiği yönünde açıklama yaptığını ifade etti.

Koçak, "Bizim Cumhurbaşkanı'na gitme amacımız da Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verildiğini, gerek firma gerek bakanlıklar, yani o bilgiyi kim verdiyse bu bilginin yanlış olduğunu söylemek" dedi. İşçilerin ellerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve alacak kalemleri ile miktarlarının yer aldığı resmi evrakların bulunduğunu belirten Koçak, bu belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunmak istediklerini söyledi.

Sinan Koçak, Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme taleplerine ilişkin henüz olumlu bir yanıt gelmediğini belirterek, "Öyle bir talebimiz var" dedi.

Kaynak: ANKA