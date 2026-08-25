Adana'da Dereye Uçan Otomobilde 2 Kadın Öldü

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesiyle araçta bulunan yolcu konumundaki 2 kadın hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

Kaza, Aladağ ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih K.'nın kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerin bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralanan sürücü ve araçta yolcu konumundaki Funda Y. ile Zuhal Y.'yi çıkarttı. Sürücü hastaneye kaldırılırken Funda Y. ile Zuhal Y.'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Funda Y. ile Zuhal Y.'in cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı