Başarılı oyuncu ev parasına elbise giydi! 1,5 kilo altın kullanıldı

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles, bu kez podyumdaki görüntüsüyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu ve model, özel bir defilede başmanken olarak yer aldı.

MİLYONLUK ELBİSEYLE PODYUMA ÇIKTI

Elles’in taşıdığı özel tasarım, gecenin en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Yaklaşık 1,5 kilogram altın kullanılarak hazırlanan elbisenin yapımının aylar sürdüğü ve değerinin 10 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Milyonluk tasarımla podyuma çıkan Elles, modellik kariyerine devam edeceğini belirterek “Yaş diye bir şey yok artık. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

GELENEKSEL DETAYLAR TASARIMLARA YANSIDI

Defilede el işçiliğinin ön planda olduğu farklı tasarımlar da sergilendi. Tezhip detayları, makrome, tığ işi, el boyaması ve kristal boncuk işlemelerinin kullanıldığı kıyafetler podyumda yer aldı.

Toplam 15 tasarımın tanıtıldığı gecede, geleneksel el sanatlarının modern dokunuşlarla bir araya getirildiği parçalar dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com