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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşım savcılığı harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşım savcılığı harekete geçirdi
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Aydın Denge Gazetesi’nin sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat ettiği izlenimini oluşturacak şekilde yapılan paylaşım üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Vefat eden bir vatandaşın ilanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yanıltıcı bir algıya dönüştürdüğü değerlendirilen görselle ilgili, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

  • Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif paylaşım hakkında TCK 217/A kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlattı.
  • Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabında 25 Ağustos 2026'da Erdoğan'ın vefat ettiği izlenimi oluşturan bir görsel paylaşıldı.
  • Soruşturmada gazete temsilcisinin Emin Aydın, sorumlu yazı işleri müdürünün Yeşim Ülken ve haber muhabirinin İslam Keleş olduğu tespit edildi.

Aydın’da bir gazetenin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik algı oluşturduğu değerlendirilen provokatif paylaşım, savcılığı harekete geçirdi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

25 Ağustos 2026 Salı günü Aydın Denge Gazetesi’nin Facebook hesabı olan “Denge Gazetesi” isimli hesapta, siyah fon üzerine sarı ve beyaz renklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vefat ettiği izlenimi oluşturabilecek ifadelerin yer aldığı bir görsel paylaşıldığı bildirildi. Paylaşımın, gazetenin internet sitesinde yer alan “Gülşen Erdoğan” isimli bir vatandaşa ait vefat duyurusuyla bağlantılı olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Söz konusu paylaşımın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yanlış ve yanıltıcı bir algı oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisinin Emin Aydın, sorumlu yazı işleri müdürünün Yeşim Ülken, haber muhabirinin ise İslam Keleş olduğu tespit edildi. Savcılık soruşturması kapsamında paylaşımın hazırlanma ve yayımlanma süreci ile sorumluların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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