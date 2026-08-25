Haberler

İsrailli Vekil Anıtı Balyozla Yıktı

İsrailli Vekil Anıtı Balyozla Yıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Filistin’in işgal altındaki toprağı Batı Şeria’da bulunan "Şehitler Anıtı"nı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla yıktı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Filistin'in işgal altındaki toprağı Batı Şeria'da bulunan "Şehitler Anıtı"nı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla yıktı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar sürerken, bölgede İsrailli aşırı sağcıların gerçekleştirdiği eylemler de gündem olmaya devam ediyor. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Madama köyünde Filistinlilerin diktiği "Şehitler Anıtı"na balyozla saldırdı. Eylemini İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiren Sukkot, anıtı balyoz darbeleriyle yıktı.

Filistin medyası tarafından yayınlanan görüntülerde, Sukkot ve beraberindeki diğer İsraillilerin Şehitler Anıtı'nı parçaladığı sırada bir askerin grubun hemen yanında, diğer askerlerin ise biraz ileride bir ordu aracının yanında bulunduğu görüldü.

İsrailli Ynet haber sitesine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Sukkot'un koruma altında köyde bir "tur" düzenlemesine onay vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü

Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, Diego Carlos için yolun sonu

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu