Madencilerin 'kara elmas' mesaisi, fotoğraf karelerinde ölümsüzleşiyor

Zonguldak'ta kömürün yer üstüne yolculuğunu fotoğraf karelerine yansıtan Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) görevli Kahraman Bekçili, meslektaşlarının mesaisine objektifiyle tanıklık ediyor.

Çocuk yaşlarda dedesinin anlattığı madenci hikayeleriyle büyüyen evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki Bekçili, aileden birinin maden ocağında çalışmasına dedesi sıcak bakmasa da 2009 yılında işçi alımı yapan TTK'ye başvuruda bulundu, kurada isminin çıkmasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde yer altı işçisi olarak çalışmaya başladı.

İşten kalan zamanlarında çocukluktan bu yana ilgilendiği fotoğraf sanatıyla birçok farklı alanda kareler çeken Bekçili, aynı zamanda özel maden ocaklarında işçilerin zorlu çalışma koşullarını ve kömürün çıkarılma sürecini fotoğrafladı.

Maden ocaklarından çektiği fotoğraflarla 2012 yılından itibaren ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılan Bekçili, aldığı derecelerle kurum yetkililerin dikkatini çekti. Daha sonra genel müdürlük bünyesindeki basın bölümünde görev alan Bekçili, kurumun tüm müesseselerin yer altı ve yer üstü fotoğraflarını çekti.

Madencilerin zorlu mesailerinin yanı sıra "mutlak karanlık" olarak nitelendirdikleri dehlizlerde çıkarttıkları kömürün yer üstüne yolculuğunu fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren Bekçili, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40'ın üzerinde ödül kazandı.

Aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu-Federation Internationale de l'Art Photographique (FIAP) tarafından layık görülen AFIAP ünvanına sahip Bekçili, açtığı birçok sergiyle madencilik kültürünü insanların öğrenmesini sağlıyor.

"Bu şehrin insanı madencilik kültürüyle büyümüş"

Bekçili, AA muhabirine, dedesinin madencilikle ilgili anlattığı hikayelerle büyüdüğünü söyledi.

Madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirten Bekçili, "Dedem, 'Madencilik çoluk çocuğuma nasip olmasın.' demiş. Hatta amcam madenci olmak için kurada çıkmış ancak yer altından çıkan insanları görünce vazgeçmiş. Dedemden hikayeleri dinlerdim, merakım vardı. Bu şehrin insanı madencilik kültürüyle büyümüş, o kültürde yoğrulmuş." dedi.

Fotoğraf sevgisinin çocuk yaşlarda başladığını, komşusunun fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çektiğini anlatan Bekçili, yıllar içerisinde bunun tutkuya dönüştüğünü, özel sektör madenciliğinde fotoğraflar çektiğini, 2012'den itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya başladığını, bu durumun da genel müdürlüğün dikkatini çektiğini belirtti.

Bekçili, 2009 yılında başladığı TTK'de 5 yıl aktif olarak madende çalıştığını, daha sonra genel müdürlük bünyesinde basın bölümünde görev yapmaya başladığını, şu anda kurumun tüm işletmelerinin yer altı ve yer üstü fotoğraflarını çektiğini kaydetti.

Kentte yer altı koşullarını şimdiye kadar bu denli fotoğraflayanın bulunmadığını anlatan Bekçili, "Yer altında 5 yıllık çalışma sürecimde, 'Bu koşulları, emeği, kömürün nasıl çıktığını yer üstüne nasıl gösterebiliriz?' düşüncesi içerisindeydim. Emek yoğun bir meslek. Bunu ülke insanına göstermemiz için kafamda kurguluyordum. Genel müdürlüğe geldikten sonra tüm müesseselerin fotoğrafları çekmeye başladım." diye konuştu.

Yer altının çok farklı bir ortam olduğunu, pek çok insanın bunu bilmediğine değinen Bekçili, "Kömürün karasıyla fotoğrafın ışığını birleştirerek insanların yer altını görmesini sağlıyorum. Daha çok insanlara ulaşmayı hedefliyorum. İnsanlara fotoğraflarım değişik geliyor, sergilerime ilgi büyük. İnsanlar madencilik kültürünü görüyorlar, öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Bekçili, TTK tahlisiye ekibinde olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği illerde arama kurtarma çalışmalarında yer aldığını, madencilerle pek çok cana umut olduklarını ve bu süreçte madencilerin kurtarma çalışmalarını da fotoğrafladığını sözlerine ekledi.