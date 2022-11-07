Macron'dan Türkiye'ye ilginç suçlama: Afrika'da bizden 10 kat beterini yapıyorlar

Afrika kıtasını sömüren eski ülkelerden olan Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken bir suçlama geldi. Mısır'da Birleşmiş Milletler'in düzenlediği İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar" diyerek Türkiye'yi Fransa'da sömürgeci olmakla suçladı.

Afrika Kıtası'nın 19. ve 20. yüzyıllarda İngiltere'den sonra en büyük sömürgeci gücü olan Fransa'dan Türkiye'ye yönelik ilginç bir suçlama geldi. Mısır'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı öncesi gençlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin, Rusya ve Türkiye'nin Afrika'da sömürgeci güç olduğunu savundu.

"BİZDEN 10 KAT BETERİNİ YAPIYORLAR"

Macron, "Çinliler, Ruslar, Türkler, Afrika'da Fransızlardan veya diğerlerinden daha iyisini mi yapıyor? Bizden 10 kat daha beterini yapıyorlar" diyerek, bu ülkeleri sömürgeci ve emperyalist güç olmakla suçladı.

"GEÇMİŞİN AĞIRLIĞI OMUZLARIMIZDA"

Macron, Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci geçmişi için "Geçmişin (sömürge döneminin) ağırlığı omuzlarımızda" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Afrika'da son dönemde bazı ülkelerde Fransız karşıtlığının yükselişe geçtiğini, bunun büyük ölçüde Rusya dahil birkaç ülkenin finanse ettiği sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler üzerinden yürütüldüğünü iddia etti.