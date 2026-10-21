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Macron, Körfez turunda Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Körfez turunda Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi; Macron'un Yemen'deki Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı vereceği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn'den sonra Riyad'a ulaştı.

Veliaht Prens Bin Selman, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda karşıladığı Marcon ile görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan medyası, bölgedeki güvenlik ve siyasi gelişmeler kapsamında Körfez ülkelerini ziyaret eden Marcon'un, Bin Selman ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele alacağını belirtti.

Macron'un ayrıca Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı vereceği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan'dan önce Kuveyt, BAE, Katar ve Bahreynli liderlerle ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmüştü.

Kaynak: AA
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