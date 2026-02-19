Haberler

Macron, Fransa'da sağcı gencin ölümüyle ilgili yorum yapan Meloni'ye tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da darbedilen sağcı gencin ölümünü "tüm Avrupa için bir yara" olarak niteleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da darbedilen sağcı gencin ölümünü "tüm Avrupa için bir yara" olarak niteleyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye tepki gösterdi.

BFMTV'nin haberine göre Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İtalyan Başbakanı'nın Fransa'da öldürülen gençle ilgili yorumunu değerlendirdi.

Meloni'nin Fransa'nın Lyon şehrinde solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada bir gencin hayatını kaybetmesini "tüm Avrupa için bir yara" olarak nitelemesine ilişkin Macron, "Kendi ülkelerinde rahatsız edilmek istemeyen milliyetçilerin başkalarında olup bitenlerle ilgili ilk yorum yapanlar olduklarını görmek beni her zaman şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, hiçbir ideolojinin ya da fikrin şiddeti haklı çıkarmayacağını yineleyerek, Meloni'den "başkalarında olup bitenler hakkında yorum yapmayı bırakmasını" istedi.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gencin hayatını kaybetmesinin "tüm Avrupa için bir yara" olduğunu söylemişti.

Lyon'da 12 Şubat'ta karşıt gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Quentin Deranque isimli gencin hayatını kaybetmesinin ardından solcu ve aşırı sağcı siyasi partilerin temsilcileri arasında da gerilim artmıştı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.

Kaynak: AA " / " + Şeyma Yiğit -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor